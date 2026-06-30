Война 1588-й день. Китай (после того, как там побывал Лукашенко) потребовал от России и Украины вернуться к переговорам

Сотрудники экстренных служб на месте удара российского дрона. Харьков, 29 июня 2026 года Serhii Masin / Anadolu / Getty Images

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Путин признал: Украина предлагала прекратить удары по городам РФ, если Россия откажется от дальнобойных обстрелов Украины. Он отверг эту идею, ведь, по его мнению, Киев страдает от таких ударов сильнее. Что вы думаете на этот счет? Как ваши родственники и знакомые, которые раньше дистанцировались от происходящего, относятся к явному нежеланию Путина завершать войну, все больше распространяющуюся по территории России? Меняется ли их мнение? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Мир

Китай «настоятельно призывает» Россию и Украину возобновить переговоры по завершению войны. Официальную позицию Пекина изложил постпред Китая в ООН Сунь Лэй.

«Настоятельно призываем положить конец конфликту как можно скорее. Настоятельно призываем также возобновить переговоры, продемонстрировать реальную политическую волю и сделать все для того, чтобы искоренить первопричины этого конфликта за счет полного и безоговорочного соблюдения принципов Устава ООН с тем, чтобы выйти на окончательное, реальное и обязательное прекращение огня», — заявил Сунь на заседании Совбеза ООН.

Представитель Китая отдельно отметил, что «конфликт уже перетекает в гражданское пространство», из-за чего «страдают ни в чем не повинные жители». Он призвал обе стороны воздержаться от атак на гражданскую инфраструктуру.

Сунь заявил, что Китай сохраняет «беспристрастную позицию по украинскому кризису» и готов активно работать и с Россией, и с Украиной для достижения мира.

Китай с самого начала войны заявляет о своей нейтральной позиции. При этом в Украине и странах Запада критикуют Пекин за то, что он продолжает торговать с Россией — в том числе, товарами двойного назначения — и отказывается присоединяться к западным санкциям. Союзники Киева выражают уверенность, что экономика России не позволила бы ей так долго вести войну, если бы не продолжение сотрудничества с Пекином.

В середине июня верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас обвинила Китай в подготовке российских солдат к боевым действиям в Украине. Она не привела никаких деталей; за несколько недель до этого агентство Reuters писало, что около 200 российских военных тайно прошли обучение в Китае. Пекин обвинения со стороны Каллас категорически отверг.

Заявление постпреда Китая в ООН о необходимости возобновления переговоров было сделано после того, как в Пекине побывал Александр Лукашенко. Перед своим визитом в Китай он посещал Москву, где два дня неформально общался с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле официально подтвердили, что одной из тем была Украина, но отрицали, что Лукашенко взял на себя роль неформального посредника в переговорах. Незадолго до поездки в Москву он принимал в Минске делегацию из Киева.

Война в фотографиях. Харьков

Днем 29 июня российские военные нанесли удар по Харькову корректируемыми авиабомбами. В результате погибла 23-летняя девушка, 12 человек получили ранения. На фото — последствия удара.

Sergey Kozlov / EPA / Scanpix / LETA

Yevhen Titov / NurPhoto / Getty Images

Yevhen Titov / NurPhoto / Getty Images

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть Andrii Marienko / AP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Екатерина (Москва). Мне не повезло. Мои родители (образованные люди с учебными степенями!), многие знакомые, соседи поддержали ад, который начался 24.02.22. А я так рыдала, так рыдала в тот день! Как по умершему. Сейчас задним числом смотрю — а ведь реально моя страна умерла. Та, в которой было образование, медицина, международные связи, какое-то развитие и движение вперед — ее больше нет и не будет в ближайшие десятилетия. Впереди беспросветная тьма тоталитаризма, который совсем скоро придет на смену авторитаризму Путина, еще больше репрессий, еще больше убийств в тюрьмах и на улицах.

Я для России не вижу ни единого «хорошего» сценария выхода из сложившейся ситуации. Мне невыносимо больно смотреть, какие преступления совершаются в Украине — от моего имени в том числе. Но не менее больно наблюдать то, куда катится моя страна и люди, живущие в ней. Мы как будто прокляты кем-то когда-то.

Депрессия — непроходящая — это сейчас обычное состояние честных думающих эмпатичных людей. Остальные всеми силами делают вид, что ничего не происходит: Москва цветет и пахнет! Лето! Гулянья, фестивали, концерты, шикарные веранды ресторанов, веселые лица модно одетых людей — а мне от всего этого тошно. Ведь каждый день гибнет невероятное количество людей. Детей! Тысячи остаются без крова, бегут в неизвестность. Столько горя принесла моя страна соседней!

Меня некоторые упрекают в отсутствии патриотизма, а по мне, [как говорил польский публицист Адам Михник] «патриотизм определяется мерой стыда, который человек испытывает за преступления, совершаемые от имени его народа». А мне стыдно… очень!

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«Медуза»