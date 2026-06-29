Александр Лукашенко и Си Цзиньпин. 29 июня 2026 года Пресс-служба президента Беларуси / AFP / Scanpix / LETA

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Путин признал: Украина предлагала прекратить удары по городам РФ, если Россия откажется от дальнобойных обстрелов Украины. Он отверг эту идею, ведь, по его мнению, Киев страдает от таких ударов сильнее. Что вы думаете на этот счет? Как ваши родственники и знакомые, которые раньше дистанцировались от происходящего, относятся к явному нежеланию Путина завершать войну, все больше распространяющуюся по территории России? Меняется ли их мнение? Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать здесь.

Мир

Александр Лукашенко не передавал никаких посланий Владимиру Путину от Владимира Зеленского, заявил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В минувшие выходные Лукашенко встречался с российским президентом на Валдае. Эта встреча, как пояснил Песков, была неформальной, поэтому она не освещалась в подробностях в государственных СМИ.

При этом Песков не стал прямо отрицать, что Лукашенко может быть для Москвы каналом связи с Киевом. На соответствующий вопрос представитель Кремля ответил так:

Для того чтобы эти каналы, имеющиеся, работали и функционировали, они должны оставаться в тени. Они должны оставаться непубличными. Поэтому я не буду отвечать на ваш вопрос. Но, конечно же, тема Украины фигурировала в повестке.

Сразу после общения с Путиным на Валдае Лукашенко полетел в Китай, где встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Темами встречи официально были заявлены двусторонние отношения. По ее итогам МИД Китая заявил, что страна «поддерживает Беларусь в деле защиты ее национального суверенитета, независимости и территориальной целостности». В официальных сообщениях Украина непосредственно не упоминалась.

О возможном посредничестве Лукашенко сообщают СМИ. Например, о том, что Зеленский через Лукашенко предложил Путину начать мирные переговоры, пишет Insider UA со ссылкой на источники в офисе лидера Украины. По данным издания, Лукашенко также заверил Киев и Вашингтон, что ретрансляторы в Беларуси, которые помогали корректировать удары по Украине, больше не возобновят свою работу.

Рассуждения в СМИ о том, что Лукашенко может быть посредником в непрямых контактах Москвы и Киева появились на фоне заявлений Зеленского о том, что он передал России новое мирное предложение. Они были сделаны за день до встречи Лукашенко и Путина на Валдае. Еще за день до этого сам Лукашенко говорил, что встречался в Минске с представителями Украины.

Отношения между Минском и Киевом в последние недели обострились: Зеленский весной неоднократно заявлял, что Россия хочет еще больше втянуть Беларусь в войну, а в июне в ультимативной форме потребовал убрать с белорусско-российской границы ретрансляторы, которые, как он утверждал, использовались для корректировки российских ударов. Минск публично не отреагировал, однако после истечения срока ультиматума сам Зеленский заявил, что ретрансляторы перестали работать.

Владимир Путин публично продолжает настаивать, что власти РФ намерены продолжать войну, пока не будут «достигнуты цели специальной военной операции».

В беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным в воскресенье президент РФ заявил, что отказался от предложения Украины о взаимном прекращении ударов по объектам, расположенным на удалении от линии фронта — то есть, фактически, по НПЗ в крупных российских городах. Путин объяснил это тем, что российские удары вглубь территории Украины — еще более «мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные».

Война в фотографиях. Работа волонтеров в Донецкой области

Волонтер из украинской организации «Плацдарм» рядом с телами погибших на фронте солдат. Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Волонтеры «Плацдарма» пытаются идентифицировать погибшего российского военного по найденным при нем предметам. Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Мы спрятали это изображение, потому что это страшно. Хотя война выглядит именно так. Все равно хочу увидеть Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Деньги, найденные у наемника из Нигерии, воевавшего на стороне российской армии. Francisco Richart / Anadolu / Getty Images Икона, найденная на теле погибшего украинского военнослужащего. Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Francisco Richart / Anadolu / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

Анна (Минск). Когда прилетает по российским городам, я не радуюсь. Я думаю «ну конечно, это ожидаемо» и «надеюсь, люди начнут понимать, каково жить при войне и потребуют ее окончания». Когда прилетает по украинским — мне больно, потому что они не начинали войны, не могли повлиять на ее начало, в отличие от россиян, которые хоть и минимально, но могли повлиять.

Если злорадные комментарии в соцсетях вообще правдивы, если это не боты, то эти люди, независимо от национальности и стороны, мне чужды, потому что такое отсутствие эмпатии это убого и низко. Читать это ужасно противно. Даже если это жалкий зетник, сидящий на диване, или националистически настроенный украинец, его смерть от дрона меня не обрадует — несмотря на то, что как люди они мне крайне неприятны. Любое мирное население, если эти люди не совершили военных преступлений, не заслужило за свое мнение смерти. Если же эти люди пришли на чужую землю убивать, их смерть была их заслуженной ошибкой, которую они сами себе причинили.

Украинцы в целом проявляют большое достоинство, на мой взгляд, не отвечая террором по жилым домам, хотя могли бы. Вероятно это во многом имидж страны перед ЕС, чтобы получать помощь от них, но это не так важно. Главное, что они не совершают равнозначных зверств.

Мне кажется, что отличие между чудовищами и хорошими людьми в том, что хорошие люди даже по отношению к своему врагу не совершают ужасные поступки. Потому что кто-то должен держать эту планку нормальности, иначе обе стороны станут преступными, и чудовищными, и между ними уже не будет разницы. Это очень сложно делать украинцам, когда они видят, что делают с их домом. Но такие украинцы вызывают у меня восхищение, и, надеюсь, их больше. Всем мир.

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