«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Украина в ночь на 28 июня атаковала беспилотниками Краснодарский край, после удара загорелся нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. В результате атаки один человек погиб, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. Еще один человек пострадал в районе хутора Трудобеликовского Красноармейского района, где упали обломки беспилотника.

НПЗ в Славянске-на-Кубани входит в состав группы компаний «Славянск ЭКО». Он выпускает мазут, нафту и судовое топливо и перерабатывает около трех миллионов тонн нефти в год.

В Службе безопасности Украины (СБУ) подтвердили атаку на НПЗ. В результате удара были зафиксированы возгорания в районе резервуарного парка с сырой нефтью, парка хранения нефтепродуктов, а также в районе установки первичной переработки нефти, заявили в СБУ. Власти Краснодарского края о конкретных последствиях ударов и ущербе не сообщали.

Exilenova+

Exilenova+

Удар по Славянскому НПЗ был нанесен в рамках 40-дневной операции влияния на Россию, заявили в СБУ. Владимир Зеленский сообщил об утверждении этой операции 25 июня, не уточнив, в чем она будет заключаться.

Exilenova+

Кроме того, по словам Зеленского, в ночь на 28 июня Украина поразила еще один НПЗ — в Ярославской области (это около 700 километров от границы). Власти региона о последствиях атаки на НПЗ умолчали. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в ночь на 28 июня сообщал о беспилотной опасности и атаке дронов в регионе, а затем — о перекрытии движения на выезде в сторону Москвы. Вскоре дорога была открыта.

На карте FIRMS NASA (Fire Information for Resource Management System, проект спутникового мониторинга тепловых аномалий) видно, что на территории Ярославского НПЗ есть пожары. Кроме того, о пожарах свидетельствуют и фото с земли, которые публикуют телеграм-каналы.

Украина

Российские войска, в свою очередь, ночью атаковали Запорожье и Киев. В столице Украины — двое пострадавших, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В Запорожье, по последним данным главы областной военной администрации Ивана Федорова, двое погибших и 16 раненых. Одна из погибших — 53-летняя женщина, личность второго устанавливается. По словам Федорова, российские войска ударили по городу управляемыми авиационными бомбами.

Мир

Трамп на саммите G7, который проходил с 15 по 17 июня, «выразил разочарование» Владимиром Путиным и «дал понять», что может отказаться от , в рамках которых Россия требовала передачи Донбасса, пишет Axios со ссылкой на два источника.

«Трамп был скептичен относительно всего, что связано с Путиным, и говорил о давлении на Россию. Но другие лидеры не верят, что он действительно предпримет какие-либо действия», — сказал один из собеседников Axios.

Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что «дух Анкориджа» (этим выражением в российской прессе описывали итоги саммита Трампа и Путина на Аляске) «определенно мертв», если он вообще когда-то существовал.

«Для России урок Анкориджа заключается в том, что любой мирный план, разработанный без участия Украины, обречен стать призраком и исчезнуть. Москве следует перестать верить в призраков и вместо этого ответить на серьезные предложения Украины сесть за стол переговоров и положить конец войне», — написал Сибига.

Война в фотографиях. Трасса Р-280 «Новороссия»

Грузовик, сгоревший в результате атаки беспилотника, на трассе Донецк — Мариуполь, 19 июня 2026 года Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Дмитрий Ягодкин / ТАСС / Profimedia

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Кирилл. Я стал злорадным, почти злым. Раньше мне казалось, что россиян нужно просто научить быть ответственными гражданами. Объяснить им, что политика — это не что-то далекое, а механизм, который рано или поздно затронет и их. Мне казалось, что если это понимание появится, то нам всем станет лучше.

Я уехал из России в 2022 году. Спустя четыре года я смотрю со стороны на людей, которые только начинают приходить к выводам, с которыми я жил с 2014-го. Только сейчас, в 2026-м, когда реальность стала слишком заметной, чтобы ее игнорировать, они начали поднимать головы и что-то говорить. И меня это злит.

Больше десяти лет я пытался говорить об ответственности и цене безразличия. Им было удобно не слышать, им было здорово и весело жить так, будто происходящее их не касается. Будто все это где-то далеко, с кем-то другим, не с ними. И теперь, когда последствия пришли и к ним, мне стыдно это признавать, но я злорадствую. Я думаю: вот оно, вот то, о чем я говорил! Вот результат выборов, молчания, насмешек, равнодушия и вечного «не все так однозначно».

Я не горжусь этой своей эмоцией, но я ее валидирую, и она есть. И какая-то часть меня хочет, чтобы теперь им было плохо, но не абстрактно и символически, а по-настоящему, чтобы они наконец страдали. И я знаю, что я не один такой, и многим мигрировавшим просто некомфортно это признавать.

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