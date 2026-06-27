Война 1585-й день. Зеленский заявил, что передал «друзьям Путина» мирное предложение. Кому именно, непонятно. Накануне Путин встречался с Лукашенко
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал России новое мирное предложение. Это следует из его обращения, выпущенного 26 июня:
Россия должна унести эту войну с собой из Украины — нам война не нужна. Украина выдвинула предложения и ключевым партнерам, и друзья Путина слышали от нас, что встреча возможна и окончание этой войны возможно. Нужно, чтобы Россия сделала этот шаг к миру.
Более подробных сведений Зеленский не привел. До конца неясно, кому именно Украина передала свое предложение. При этом известно, что Владимир Путин 26 июня встречался с Александром Лукашенко в своей резиденции на Валдае. По итогам встречи они не стали делать никаких заявлений, но в Кремле сообщили, что стороны среди прочего обсуждали вопросы, связанные с региональной безопасностью.
Лукашенко говорил 25 июня, что встречался в Минске с представителями Украины на фоне обострения отношений с Киевом. Начиная с апреля, Зеленский говорит, что Россия может попытаться втянуть Беларусь в войну (о том, что Москва развернула кампанию давления на Минск, писала и газета The Wall Street Journal).
В июне Зеленский потребовал, чтобы Лукашенко убрал ретрансляторы вдоль границы Беларуси и Украины, которые, по его словам, использовались для корректировки российских ударов. Он грозил, что если Беларусь не сделает это за неделю, то это сделает сама Украина. К концу отведенного срока Зеленский заявил, что ретрансляторы перестали работать.
Лукашенко заявил 25 июня, комментируя отношения с Украиной, что «не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее» — и призвал действовать «по-человечески» и договариваться. Он добавил, что у Беларуси «миролюбивая позиция» и она не хочет воевать.
В начале июня стало известно, что Германия, Франция и Великобритания вместе с Украиной разрабатывают план, как организовать мирные переговоры с Россией. В то же время Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил президенту России встретиться лично, чтобы договориться о завершении войны. Путин назвал письмо Зеленского «бумажкой с элементами хамства» и заявил, что не видит смысла встречаться.
В конце июня Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, но на условиях, которые он уже выдвигал. В частности, Вооруженные силы Украины должны уйти с территорий в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, которые Вооруженные силы РФ не захватили.
Война в фотографиях. Удар по Запорожью
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Анонимный читатель (Брянск). Слушайте, в последнее время я слышу «плач Ярославны» из Москвы. Я вижу сводки, читаю комментарии, мне звонят уже малочисленные друзья с будто жалобой: гляди, в Москве взрывы!
Ребятки, правда? У меня взрывы четыре года. В Харькове, Чернигове, Сумах, Одессе. Надо же?
Война любит возвращаться туда, откуда пришла. Я не злорадствую, я удивляюсь, что Москва и область осознают весь пиздец войны на пятый год.
Привет из Брянска.