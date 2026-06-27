Война 1585-й день. Зеленский заявил, что передал «друзьям Путина» мирное предложение. Кому именно, непонятно. Накануне Путин встречался с Лукашенко

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что передал России новое мирное предложение. Это следует из его обращения, выпущенного 26 июня:

Россия должна унести эту войну с собой из Украины — нам война не нужна. Украина выдвинула предложения и ключевым партнерам, и друзья Путина слышали от нас, что встреча возможна и окончание этой войны возможно . Нужно, чтобы Россия сделала этот шаг к миру.

Более подробных сведений Зеленский не привел. До конца неясно, кому именно Украина передала свое предложение. При этом известно, что Владимир Путин 26 июня встречался с Александром Лукашенко в своей резиденции на Валдае. По итогам встречи они не стали делать никаких заявлений, но в Кремле сообщили, что стороны среди прочего обсуждали вопросы, связанные с региональной безопасностью.

Лукашенко говорил 25 июня, что встречался в Минске с представителями Украины на фоне обострения отношений с Киевом. Начиная с апреля, Зеленский говорит, что Россия может попытаться втянуть Беларусь в войну (о том, что Москва развернула кампанию давления на Минск, писала и газета The Wall Street Journal).

В июне Зеленский потребовал, чтобы Лукашенко убрал ретрансляторы вдоль границы Беларуси и Украины, которые, по его словам, использовались для корректировки российских ударов. Он грозил, что если Беларусь не сделает это за неделю, то это сделает сама Украина. К концу отведенного срока Зеленский заявил, что ретрансляторы перестали работать.

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Лукашенко заявил 25 июня, комментируя отношения с Украиной, что «не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее» — и призвал действовать «по-человечески» и договариваться. Он добавил, что у Беларуси «миролюбивая позиция» и она не хочет воевать.

В начале июня стало известно, что Германия, Франция и Великобритания вместе с Украиной разрабатывают план, как организовать мирные переговоры с Россией. В то же время Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину, в котором предложил президенту России встретиться лично, чтобы договориться о завершении войны. Путин назвал письмо Зеленского «бумажкой с элементами хамства» и заявил, что не видит смысла встречаться.

В конце июня Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, но на условиях, которые он уже выдвигал. В частности, Вооруженные силы Украины должны уйти с территорий в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, которые Вооруженные силы РФ не захватили.

Что говорил Путин

«Работайте, братья» Путин ответил на письмо Зеленского, предложившего прекратить войну. Но в итоге обратился не к президенту Украины, а к российским военным

Что говорил Путин

«Работайте, братья» Путин ответил на письмо Зеленского, предложившего прекратить войну. Но в итоге обратился не к президенту Украины, а к российским военным

Война в фотографиях. Удар по Запорожью

Вооруженные силы РФ регулярно атакуют город Запорожье. Российские беспилотники в очередной раз атаковали город 26 июня. По данным местных властей, повреждения получили склады и офисное здание. В Госслужбе по ЧС рассказали, что частично разрушено одноэтажное здание, там загорелась крыша на площади 800 квадратных метров. В результате атаки, по информации спасателей, ранения получили 15 человек, в том числе один ребенок Reuters / Scanpix / LETA

Пожарные укрылись во время воздушной тревоги, работая на месте российского удара в Запорожье. В Государственной службе по ЧС Украины говорят, что войска РФ часто наносят удары по спасателям, когда они тушат пожары Reuters / Scanpix / LETA

Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

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Внимание. В этом письме есть мат.

Анонимный читатель (Брянск). Слушайте, в последнее время я слышу «плач Ярославны» из Москвы. Я вижу сводки, читаю комментарии, мне звонят уже малочисленные друзья с будто жалобой: гляди, в Москве взрывы!

Ребятки, правда? У меня взрывы четыре года. В Харькове, Чернигове, Сумах, Одессе. Надо же?

Война любит возвращаться туда, откуда пришла. Я не злорадствую, я удивляюсь, что Москва и область осознают весь пиздец войны на пятый год.

Привет из Брянска.

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