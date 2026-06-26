Путин и Лукашенко встретились на Валдае. Они не стали делать никаких публичных заявлений

Владимир Путин и Александр Лукашенко 26 июня провели встречу в резиденции президента РФ на Валдае.

В сообщении Кремля говорится, что они обсудили «повестку дня Союзного государства, торгово-экономическое взаимодействие и реализацию совместных проектов в области экономики, а также вопросы, связанные с региональной безопасностью».

Практически аналогичное сообщение выпустил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал «Пул первого».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заявлений для СМИ по итогам встречи не планируется.

«Агентство» отмечает, что обычно Путин не принимает зарубежных лидеров в резиденции на Валдае.

19 июня президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Лукашенко убрать ретрансляторы вдоль границы Беларуси и Украины, которые, по его словам, использовались для корректировки российских ударов. Он пригрозил, что если этого не будет сделано в течение недели, то это сделает сама Украина. 24 июня Зеленский заявил, что ретрансляторы на границе перестали работать.

На следующий день Лукашенко заявил, что недавно встречался с представителями Зеленского в Минске. «Я им прямо сказал: „Ребята, вы передайте своему президенту: если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Это война будет совсем другая“. Кстати, мы получили ответ: президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться», — рассказал Лукашенко.

На встрече с послом РФ Борисом Грызлов Лукашенко заявил о нежелании Беларуси участвовать в российско-украинской войне.

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