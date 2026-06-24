Зеленский заявил, что ретрансляторы на границе Беларуси и Украины прекратили работу

Ретрансляторы на границе Украины и Беларуси, которые помогали наводиться российским дронам, перестали работать с 22 июня, сказал в комментарии журналистам Владимир Зеленский.

По его словам, о прекращении работы ретрансляторов ему доложили главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и разведка. Однако пока неизвестно, демонтирована техника или нет.

Что это за ретрансляторы? Комментарий отдела «Разбор» Украина давно заявляет, что на территории Беларуси находятся антенны, входящие в комплексы двусторонней видеосвязи с российскими дальнобойными дронами типа «Герань» и «Гербера», атакующими Киев. ВС РФ, как и ВСУ, используют для видеосвязи с дронами mesh-сети: БПЛА с видеокамерами и со специальными модемами выступают в качестве воздушных ретрансляторов друг для друга, что позволяет поддерживать с ними связь на десятки и сотни километров. Но первичный сигнал они получают от ретрансляторов с земли. Украина считает, что российские ретрансляторы для mesh-сетей в районе Киева находятся в Беларуси.

В последние дни украинские пограничники зафиксировали уменьшение интенсивности залета российских ударных дронов через Черниговскую область и отсутствие массового пролета «Шахедов» вдоль белорусско-украинской границы, заявил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

Речь идет о ретрансляторах, которые, по словам Владимира Зеленского, использовались для корректировки ударов по Украине с территории Беларуси. 19 июня Зеленский потребовал от Александра Лукашенко, чтобы ретрансляторы были убраны, и пригрозил, что если этого не будет сделано в течение недели, то это сделает Украина. Лукашенко слова Зеленского публично не комментировал.

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