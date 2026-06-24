Лукашенко между двух стульев. Украина и Россия давят на него из-за войны Киев требует убрать оборудование для корректировки российских атак. Москва шантажирует деньгами, чтобы открыть второй фронт против Украины

Евгения Новоженина / Reuters / Scanpix / LETA

Россия в этом году усилила давление на Беларусь, чтобы еще сильнее втянуть страну в войну с Украиной. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних европейских и российских чиновников. По их словам, Россия хочет использовать белорусскую территорию, чтобы:

расширить удары беспилотниками по Украине;

оттянуть часть украинских войск с Донбасса;

проводить операции против соседних с Беларусью стран НАТО.

Бывший сотрудник российской разведки заявил WSJ, что Москва ведет переговоры с Александром Лукашенко в основном через российского посла в Беларуси Бориса Грызлова. В качестве рычага давления на Лукашенко используется финансовая поддержка, от которой зависит Минск.

Признаков того, что в ближайшее время Россия еще больше вовлечет Беларусь в войну, пока нет, сказали собеседники WSJ. Однако источники подчеркивают, что такая вероятность остается — особенно с учетом того, что в последнее время Россия замедлила продвижение в Донбассе и столкнулась с усилением ударов Украины по среднему тылу, что спровоцировало топливный кризис по всей стране.

Россия использует белорусскую территорию и инфраструктуру для атак на Украину с самого начала полномасштабной войны. В 2023 году Александр Лукашенко заявлял, что готов полноценно вступить в войну, если Украина нападет на Беларусь. При этом за последний месяц он дважды пообещал, что не позволит еще сильнее втянуть Беларусь в российско-украинский конфликт.

«Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения, производственные и логистические, окажутся под ударом», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Аль-Арабия», записанном 12 июня.

17 июня, автобус с белорусскими детьми подвергся удару беспилотника в российском приграничье. Погибла женщина, которая сопровождала детей. Еще шесть человек, в том числе четыре ребенка пострадали. Россия и Украина возложили вину за случившееся друг на друга. Лукашенко заявил, что «дрон был украинским», но в целом отреагировал на атаку довольно сдержанно.

19 июня Владимир Зеленский усилил давление на Лукашенко. Комментируя его обещания не вступать в войну, президент Украины призвал доказать это не словом, а делом. «На его вышках есть ретрансляторы. На его территории вдоль двух областей, приграничных с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь по украинскому населению. Он может это снять? Я думаю, ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. Если он это не сделает, это сделаем мы», — заявил Зеленский.

Что еще за ретрансляторы? Комментарий отдела «Разбор» Украина давно заявляет, что на территории Беларуси находятся антенны, входящие в комплексы двусторонней видеосвязи с российскими дальнобойными дронами типа «Герань» и «Гербера», атакующими Киев. ВС РФ, как и ВСУ, используют для видеосвязи с дронами mesh-сети: БПЛА с видеокамерами и со специальными модемами выступают в качестве воздушных ретрансляторов друг для друга, что позволяет поддерживать с ними связь на десятки и сотни километров. Но первичный сигнал они получают от ретрансляторов с земли. Украина считает, что российские ретрансляторы для mesh-сетей в районе Киева находятся в Беларуси.

Как именно Украина может «снять» ретрансляторы, Зеленский не уточнил. Посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Чорногор, курирующий связи с белорусскими демократическими силами, заявил «Зеркалу», что речь не обязательно идет о физическом уничтожении оборудования. «Похожая ситуация уже была в феврале. Тогда удалось, скажем так, дистанционно приглушить эти ретрансляторы», — сказал Чорногор.

Эксперты расходятся во мнении, стоит ли рассматривать ультиматум Зеленского всерьез. В разговоре с «Зеркалом» бывший посол Украины в Беларуси Игорь Кизим назвал его «проверкой на вшивость», а редактор украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко выразил мнение, что Украина действительно готова перейти к ударам по белорусской территории. В свою очередь, политический обозреватель белорусского «Радио Свобода» Юрий Дракохруст обратил внимание на то, что такой удар станет casus belli, то есть поводом к войне между Беларусью и Украине, что будет выгодно только России.

Аналитик Александр Фридман, комментируя угрозу Зеленского, высказал такое мнение: «Со стороны официального Минска скорее были предприняты шаги к деэскалации. Но эти шаги были восприняты Киевом как показатель слабости. И поэтому в Киеве, мне кажется, сформировалась точка зрения, что Лукашенко слаб, не уверен в себе и боится Украины. И в такой ситуации [неплохо] нажать на него, поиграть на его нервах, да еще и выставить ультиматум… [Тем более что] у Украины сейчас совершенно новое самосознание открылось, если вы посмотрите, и [появилась] уверенность в себе. <…> Странно, если бы в таких условиях они не попробовали нажать на Лукашенко».

Жителей Беларуси ультиматум Зеленского встревожил. Белорусские пропагандисты отреагировали на него агрессивно: Григорий Азаренок посоветовал Зеленскому «протрезветь». А вот белорусские военные выступили с миролюбивых позиций, повторив обещание не втягиваться в конфликт. Лукашенко слова Зеленского о ретрансляторах до сих пор не прокомментировал — хотя с тех пор прошла почти неделя. Зато анонсировал встречу с Владимиром Путиным (на которой будет обсуждаться и ультиматум Зеленского, заверили в Кремле), а также некую «длительную командировку» за рубеж.