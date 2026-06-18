Автобус, попавший под удар в Брянской области Егор Ковальчук

17 июня беспилотник атаковал пассажирский автобус в Брянской области. В автобусе ехали 44 человека, в том числе 28 детей. Это были воспитанники спортивной школы из белорусского города Речица, которых отправили на отдых в Геленджик. В результате удара погибла женщина, сопровождавшая команду. Пострадали еще шесть человек, в том числе четверо детей. Российские чиновники обвинили в атаке «украинских террористов». Украинские спецслужбы назвали все это провокацией Москвы. Белорусская власть и оппозиция оценили произошедшее диаметрально противоположно, но сошлись в одном: не надо ездить в Россию. Коротко пересказываем позицию каждой из сторон.

Россия: Украинские террористы атаковали автобус с детской футбольной командой из Беларуси. Один погибший, шесть раненых. Возбуждено уголовное дело о теракте. Даже до следствия очевидно, что это была целенаправленная атака. Киевский режим, вопреки своим лицемерным заявлениям, сознательно делает детей мишенями для ударов — как это уже было в Старобельске.

Украина: В момент атаки на автобус ВСУ не применяли беспилотники по целям в Брянской области. Сама атака — провокация России. Это подтверждает российский документ, перехваченный СБУ. Россияне придумали этот теракт, чтобы настроить белорусов против украинцев. Это инструмент . Мы неукоснительно соблюдаем законы и обычаи войны.

Беларусь (Тихановская): Эту войну начала Россия, и она несет главную ответственность за каждую смерть и каждое ранение. Еще виноваты белорусские чиновники, которые не помешали поездке детей через зону боевых действий, и белорусские пропагандисты, которые рисуют картинку «мирного неба» во время войны и скрывают соучастие Лукашенко в ней. Не надо ездить в Россию.

Беларусь (Лукашенко): Это родители решили отправить своих детей в Геленджик. У нас что, не хватает земли, чтобы в футбол играть? Надо посидеть дома это время. Больше никаких поездок без разрешения государства. Мы не торопимся делать выводы об ударе, но дрон был украинским. Мы слышим разные версии, но докопаемся до истины. Россияне нам помогут.

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