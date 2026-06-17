В Брянской области автобус с детской футбольной командой попал под удар дронов

Исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что украинские дроны атаковали автобус, в котором находилась детская футбольная команда из Беларуси. Дети, написал Ковальчук в телеграм-канале, ехали из Гомеля на отдых в Геленджик.

Погибла женщина, сопровождавшая команду. Шесть человек, в том числе четверо детей, ранены. Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана медицинская помощь, сообщил Ковальчук.

В Минздраве РФ, в свою очередь, сообщили, что пострадали семь человек, состояние одного из детей — тяжелое.

По данным СК, двухэтажный автобус попал под удар дронов на трассе А240 в Брянской области. В автобусе находились 44 пассажира, в том числе 28 учеников детско-юношеской спортивной школы № 2 города Речицы (Гомельская область).

Следственный комитет РФ возбудил дело по статье «Теракт».