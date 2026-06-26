Война 1584-й день. Зеленский объявил 40-дневную «операцию влияния» на Россию. В Новомосковске атакованы химзавод и ГРЭС. В Севастополе нет света

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украина

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 40-дневную «операцию влияния» на Россию. Цель этой операции — побудить Кремль к прекращению войны. Проводить операцию должна Служба безопасности Украины, других деталей украинский лидер не раскрыл.

Зеленский провел встречу с главой СБУ Евгением Хмарой, в ходе которой заслушал доклад «по нашему плану дальнобойных санкций, санкциях средней дальности и результатах Центра спецопераций „Альфа“ на фронте». По словам президента, у СБУ «самые высокие показатели защиты позиций Украины на фронте благодаря использованию дронов разных типов», а центр «Альфа» — «лидер по результатам поражения личного состава и техники» войск РФ.

СБУ — одно из ведомств, которое с помощью беспилотников наносит удары по промышленным и нефтяным объектам в регионах России. На фоне таких ударов по НПЗ и нефтебазам в стране начался топливный кризис. Власти более чем 20 регионов РФ ввели ограничения на продажу топлива.

Где еще топливный кризис

Топливный кризис в России продолжает расширяться. Ограничения на продажу бензина ввели более чем в 20 регионах. Вот их список

Где еще топливный кризис

Топливный кризис в России продолжает расширяться. Ограничения на продажу бензина ввели более чем в 20 регионах. Вот их список

Россию призывают вернуться к мирным переговорам не только в Украине, но и в Европе. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия готова вести переговоры с Украиной, но на , которые он уже выдвигал, а если Зеленский хочет с ним лично встретиться, то пусть приезжает в Москву. Эти требования для Украины неприемлемы.

Военное давление на Россию, по словам источников украинских СМИ, поддерживает и президент США Дональд Трамп. С начала его второго президентского срока Вашингтон пытается выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом и привести их к миру.

По словам собеседника «РБК-Украина», Трамп считает, что именно военное давление Украины приводит Россию к тому, чтобы «реальная дипломатия» стала вообще возможна. Источник Kyiv Independent утверждал, что Трамп в частном порядке призвал Зеленского действовать «более смело» в отношении России и «не верит в то, что Путин станет что-либо делать без давления».

Россия и аннексированные территории

В ночь на 26 июня Украина нанесла новый массированный удар по регионам России. Минобороны РФ отчиталось, что за ночь ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских дронов. Это крупнейшая по числу использованных БПЛА ночная атака на российский тыл, отмечает «Агентство».

В Тульской области в очередной раз целью удара стал химкомбинат «Азот» в городе Новомосковск. На сайте завода утверждается, что «Азот» — крупнейший отечественный производитель аммиака и азотных удобрений. Азотная кислота используется при производстве взрывчатки. Судя по фото и видео очевидцев, со стороны завода поднимается дым.

По данным издания Astra, под удар в Новомосковске также попала электростанция, которая обеспечивает теплом и горячей водой 60% жилого сектора города и социальные объекты. Там начался пожар.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что за ночь в регионе сбили 157 беспилотников. По его словам, есть повреждения на промышленном предприятии в Новомосковске. В Щекинском районе поврежден частный жилой дом, ранена женщина. Власти области начали «мониторинг окружающей среды». По словам губернатора, показатели в норме.

В аннексированном Севастополе на фоне ударов Украины по мостам, бензовозам и грузовикам с другим продовольствием, а также перебоев (1, 2) с электроснабжением закрылась часть магазинов и рынков, остановился общественный транспорт, сбоит связь. Об этом жители города рассказали «Агентству».

Накануне во всем аннексированном Крыму ввели «режим временного ограничения электроснабжения». Это произошло вскоре после того, как Украина атаковала дронами главную электроподстанцию в Севастополе. В Крыму 26 июня ввели режим ЧС.

«У нас второй день перебои со светом, — сообщил один из собеседников издания. — Вчера вообще не было, сегодня — частично, не во всех районах». Другой пожаловался, что пока в городе сутки не было света, половина магазинов и рынков перестали работать.

По его словам, проблема усугубляется отсутствием бензина на заправках — продавцы просто не могут доехать до работы. «Живем в осаде», — добавил он. Из-за дефицита бензина в Севастополе «весь малый бизнес, все поставки встали», добавил другой житель города.

Свидетельства севастопольцев о ценах на продукты разнятся. Один рассказал, что цены на картошку выросли чуть ли не в три раза, другой заявил, что цены в городе выросли, «но не критично». Житель Балаклавы (часть Севастополя) сообщил, что в его районе в магазине пустые полки: «Продуктов нет вообще. Алкоголя хоть залейся».

Дроны с ИИ перекрывают снабжение Крыма. Чем это грозит? Meduza

На фоне топливного, логистического и энергетического кризиса представители туристической и ресторанной отраслей Крыма попросили поддержки у местных властей, назначенных РФ. Бизнесмены утверждают, что в июне выручка гостиниц и ресторанов сократилась примерно вдвое по сравнению с прошлым годом, а загрузка отелей упала до 80%.

В то же время на Крымский мост, который связывает континентальную Россию и аннексированный Крым, выстроились огромные очереди из машин. Причем автомобилей, которые пытаются уехать из Крыма в Россию в семь раз больше (1850 транспортных средств на 12:00 мск), чем тех, что едут на полуостров (250).

Война в фотографиях. Аннексированный Крым во время топливного и энергетического кризиса

На фоне кризиса в Крыму до конца лета остановили прием в детские лагеря. На этом фото, сделанном 23 июня, — пустой пляж на территории лагеря «Корсунь» Maks Vetrov / Sputnik / Profimedia

Территория другого крымского лагеря «Дельфин». 23 июня Maks Vetrov / Sputnik / Profimedia

Севастопольцы заряжают телефоны в торговом центре. 25 июня Astra Один из магазинов Севастополя. 10 июня 2026 года Sota

Выключенное табло на заправке в городе Саки. 22 июня Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Пустая заправка в Евпатории. 22 июня Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Жилые дома в Евпатории во время отключений света. 23 июня Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Евпатория. 23 июня Alexey Pavlishak / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

В этом письме есть мат.

Татьяна. В этой рубрике часто читаешь письма тех, кто очень страдает и тех, кто запрещает другим страдать или говорит, как надо правильно страдать или кто имеет право на страдания. Понять можно их всех.

Я стараюсь помнить, что в больнице могут лежать одновременно человек, на котором живого места не осталось, и который, даже если выкарабкается, останется глубоким инвалидом, и человек, который просто руку сломал. Первому больно и второму больно. Если боль второго несравнима с болью первого (и всех его родных) — это не значит, что она не валидна и он должен делать вид, что ему не больно.

Нас всех, украинцев, русских, выебали и высушили деды у власти, которых все никак господь не приберет. Но когда начинают сраться между собой люди, которые вроде должны быть по одну сторону баррикад, и меряться пиписьками, у кого больше болит и чья трагедия трагичнее — вот тогда точно надежды ни на какую победу справедливости нет.

Нет войне. Слава Украине.

Поделитесь вашими мыслями о войне

о чем мы писали вчера

Война 1583-й день. «У Зеленского дела идут неплохо. Он мужественный человек», — говорит Трамп. В Москве это вызывает «растущее раздражение»

о чем мы писали вчера

Война 1583-й день. «У Зеленского дела идут неплохо. Он мужественный человек», — говорит Трамп. В Москве это вызывает «растущее раздражение»