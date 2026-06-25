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Украина

Дональд Трамп снова изменил свою публичную позицию по Украине — и отметил, что у Владимира Зеленского «дела идут неплохо».

Во время встречи президента США с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме 24 июня корреспондент Sky News Марк Стоун задал Трампу вопрос: «Вы любите победителей. Как вы считаете, Зеленский сейчас побеждает?»

«Дела у него идут неплохо, как ни посмотри. По крайней мере, он не сдается. С обеих сторон гибнет много людей, но я считаю, что он справляется хорошо. Послушайте, нельзя не признать, что он мужественный человек. У него отличное вооружение, но еще отличные люди, настоящие бойцы», — ответил Трамп.

Зеленский накануне в своем вечернем обращении подвел промежуточные итоги украинской кампании дальнобойных ударов по России. Он отметил, что дефицит топлива из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы наблюдается уже более чем в 60 российских регионах, а российские власти тем временем стягивают ПВО к Москве и Валдаю, лишая защиты остальную страну.

Зеленский добавил, что Украина ждет от своих партнеров помощи, чтобы заставить Россию «выбрать мир». «Наша операция, в том числе в Крыму, четко просчитана. И то, как она продолжается, абсолютно доказывает: если то, про что мы говорили с партнерами в рамках G7, у Украины появится — и это зависит от решения партнеров — мы оперативно создадим условия, при которых Россия будет вынуждена выбрать мир», — сказал он.

Заметные признаки изменения позиции Трампа по Украине начали появляться после саммита G7, прошедшего во французском Эвиане с 15 по 17 июня. После него президент Франции Эммануэль Макрон отмечал, что Трамп продемонстрировал «реальное изменение подхода» к Украине.

Источники Financial Times рассказывали, что Трамп был «чрезвычайно впечатлен и воодушевлен» украинской кампанией дальнобойных ударов по целям в глубине России. Издание Kyiv Independent писало со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что Трамп в частном порядке призвал Зеленского действовать «смелее» в отношении России.

Однако, как отмечает Foreign Policy, хотя Белый дом постепенно и становится более благожелательным к Украине, жестких публичных заявлений в адрес Москвы в Вашингтоне избегают. Европейский чиновник рассказал на условиях анонимности, что просил Белый дом публично осудить одно из действий России, связанных с войной (какое именно, неясно). По его словам, администрация Белого дома отказалась, опасаясь, что это может повредить переговорам. О том, что представители Белого дома в частном порядке признавали нежелание критиковать Россию публично, говорил и еще один европейский чиновник.

В Москве, как отмечает Reuters, изменение позиции Белого дома вызывает «растущее раздражение». Глава российского МИД Сергей Лавров на посольском круглом столе 23 июня высказался так: «Я не хочу даже подозревать, что , как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось».

Кроме этого, Лавров отмечал, что Москва хочет понять, изменилась ли позиция Белого дома по Украине. «Мы хотим понять, что там [на саммите G7] в Эвиане произошло. Потому что если послушать Макрона, то Анкоридж похоронен, президент Трамп, блудный как бы сын или блудный папа, вернулся в семью и теперь они все вместе», — сказал глава российского МИД. Он добавил, что США не рассказывали России, «что они вынесли из этого саммита» и «какова будет их дальнейшая линия».

Война в фотографиях. Удары ВСУ по мостам на спутниковых снимках

Мост через Северо-Крымский канал в районе села Раздольное в Херсонской области после украинских ударов, 20 июня 2026 года Vantor / Getty Images

Поврежденный Генический мост в Херсонской области на спутниковом снимке. Рядом с ним наводят альтернативные переправы. 21 июня 2026 года Vantor / Getty Images

Искусственная дымовая завеса над Крымским мостом, призванная скрыть участки дорожного полотна. Снимок со спутника, 22 июня 2026 года Vantor / Getty Images

Поврежденный пограничный пункт пропуска в селе Предмостное в Джанкойском районе Крыма на спутниковом снимке, 17 июня 2026 года Vantor / Getty Images

Война глазами читателей «Медузы»

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Марк (Екатеринбург). Когда началась война, мне было 18 лет. Я очень хорошо помню тот день. За эти четыре года я закончил университет, сменил несколько работ, завел отношения и новых друзей. Но все это время каждый день поступали бесконечные новости о войне, а каждый год становился все мрачнее. Мне ужасно больно осознавать, что мои «лучшие» годы приходятся на войну. Еще больнее от того, что приходится просто адаптироваться и пытаться строить жизнь.

Но как жить, если ты не уверен в завтрашнем дне? Ни уехать, ни протестовать у меня нет возможности. Весь мир с его огромными возможностями, который нам, детям нулевых, обещали все детство — его нет. Я не выбирал власть, я не выбирал войну, я не выбирал стыд и неловкость при упоминании Украины. Я мечтал однажды побывать в Одессе, Львове, Севастополе и Киеве. Возможно ли теперь это?

Желаю всем: не поддаваться пропаганде и помнить, что «по ту сторону» живут люди, а не коллективное зло.

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