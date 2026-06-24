«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Россия

Украина сегодня ночью атаковала Оренбургский газоперерабатывающий завод и гелиевый завод, составляющий с ним единый комплекс, заявил Генштаб ВСУ. Оренбург находится более чем в 1200 километрах от линии фронта.

По утверждению украинских военных, на предприятии возник сильный пожар. «Масштабы ущерба уточняются», — заявили в Генштабе ВСУ. По данным украинского мониторингового канала Supernova+, были зафиксированы как минимум три точки возгорания.

Оренбургский ГПЗ после атаки в ночь на 24 июня 2026 года Supernova+

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем телеграм-канале лишь сообщил, что «над промышленным предприятием» в Оренбурге сбиты несколько беспилотников. Никакой информации о последствиях он не привел. В правительстве области заверили, что «выбросов вредных веществ не зафиксировано».

Оренбургский ГПЗ — один из крупнейших в мире газохимических комплексов, обеспечивающий переработку 37,5 миллиарда кубометров газа в год. Он был введен в строй в 1974 году, первым его директором был Виктор Черномырдин, будущий премьер-министр России.

Гелиевый завод в Оренбурге — единственный крупный в России и Европе производитель гелия. На этот завод приходится до 80% производства в РФ этана — материала, из которого делают этилен. Его используют для создания пластмасс, резины и широкого круга химических продуктов. Гелиевый завод Оренбурга уже попадал под атаку ВСУ в 2025 году.

Пожар на Оренбургском ГПЗ на карте спутникового мониторинга лесных пожаров FIRMS, 24 июня 2026 года NASA

В пресс-службе Сил специальных операций Украины заявили, что атака на ГПЗ проходила «во взаимодействии с подпольным повстанческим движением на территории России „Черная искра“».

Что из себя представляет «Черная искра», не вполне ясно. На своем сайте оно позиционирует себя как «повстанческое движение», которое ставит своей целью «силовое сопротивление диктатуре, прекращение войны и крах империи».

Единственным публичным лицом «Черной искры» является бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев, который сейчас служит в ВСУ. Группировка утверждала, что причастна к совместному с Украиной планированию атак на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» в Ленинградской области, на Ильский НПЗ в Краснодарском крае и на российские танкеры в Каспийском море.

Война в фотографиях. Очередь на заправке в Москве

Игорь Иванко / AFP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Гордей (Марганец, Украина). […] Наш город, Марганец, находится в Никопольском районе, который сегодня печально известен постоянными обстрелами с левого берега. Первые месяцы после захвата ЗАЭС жизнь в городе оставалась относительно мирной. Но 9 июня 2022 года все изменилось: в тот вечер российские РСЗО «Град» обстреляли Червоногригоровку — поселок в паре километров от нас. С того момента ствольная артиллерия и реактивные системы стали бить по Марганцу регулярно […].

Всю свою жизнь я разговаривал на русском языке. Мне нравилась русская культура, я ездил в Белгород и область, мне нравились эти города. Даже после полномасштабного вторжения я не перестал говорить по-русски. Из года в год я оставался наивным оптимистом: считал, что война закончится быстро, что у них просто не хватит ракет каждый день обстреливать нас. Как же я ошибался.

К 2023 году над Никополем и Марганцем стали постоянно висеть российские разведывательные дроны. Из-за этого артиллерия начала бить еще точнее, не только по жилым домам, но и по заводам. Но человек ко всему привыкает, обстрелы стали жуткой рутиной. Люди просто жили и ждали, когда освободят Энергодар. Я продолжал учиться дистанционно, гулял с друзьями и постепенно как будто перестал замечать войну вокруг себя, хотя понимал, что фронт проходит прямо по воде — в нескольких километрах.

6 июня 2023 года была разрушена Каховская ГЭС […] Город остался без водоснабжения, так как раньше оно шло с насосных станций на Днепре. В магазинах вода моментально исчезла, завозить ее не успевали. Целый год мы жили в цикле бесконечных поездок: набирали воду тоннами из местных родников для себя и близких. И даже к этому мы смогли приспособиться […].

В 2025 году я уехал учиться в Полтаву, но возвращался домой зимой. К маю 2026 года ситуация в Марганце стала критической. Водохранилища больше нет, дистанция сократилась, и теперь по городу массово бьют российские FPV-дроны. Они атакуют все, что движется. Местные власти до сих пор не накрыли опасные участки антидроновыми сетками, хотя война идет не первый год. Это огромный позор, деньги уходят в никуда, а люди остаются один на один со смертью.

Сейчас многие друзья и знакомые советуют мне бросить учебу и уезжать за границу или переходить на дистанционку. Но даже после недавних ракетных ударов по Полтаве я остаюсь в Украине. Я стал реалистом и понимаю, что ситуация в Марганце и других прифронтовых городах вряд ли улучшится в ближайшее время.

Я все еще говорю на русском и общаюсь со знакомыми из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана. Они понимают, что происходит в моей стране, но ничем помочь не могут, особенно те, кто находится в РФ, и я их прекрасно понимаю. Но правда в том, что пока россияне безмолвствуют, эта война возвращается бумерангом и к ним — удары продолжаются уже не только по Белгороду, но и по городам в глубине России. Я отказываюсь верить, что простым людям это нравится и что они действительно готовы продолжать эту бессмысленную войну ради квадратных километров выжженной земли.

Поделитесь вашими мыслями о войне

О чем мы писали накануне

Война 1581-й день. ВСУ заявили, что разрушили один из трех мостов, соединяющих Крым с материком. На полуострове перебои со светом и нет бензина. Украина обещает усилить удары

О чем мы писали накануне

Война 1581-й день. ВСУ заявили, что разрушили один из трех мостов, соединяющих Крым с материком. На полуострове перебои со светом и нет бензина. Украина обещает усилить удары

«Медуза»