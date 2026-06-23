Война 1581-й день. ВСУ заявили, что разрушили один из трех мостов, соединяющих Крым с материком. На полуострове перебои со светом и нет бензина. Украина обещает усилить удары

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

Украинские военные заявили, что полностью разрушили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, соединяющий Крым с подконтрольной РФ частью Херсонской области.

Силы специальных операций Украины опубликовали видео удара. Независимых подтверждений разрушения моста пока нет, представители РФ украинские заявления не комментировали. Разрушенный мост является одним из трех железнодорожных мостов, связывающих Крым с материком — наряду с Крымским и Чонгарским.

Сегодня ночью ВСУ также нанесли массированный удар дронами. В числе целей атаки оказалась ТЭС в Керчи: на станции произошел сильный пожар, дым от которого распространился на десятки километров.

Из-за пожара на полуострове начались перебои с электроснабжением — без света полностью остались Евпатория, Саки, Джанкой, Красноперекопск. Назначенные РФ власти полуострова назвали причиной отключения «технологические нарушения в электрических сетях». В некоторых районах Крыма электричество подают только несколько часов в день по графику еще с воскресенья — тогда ВСУ тоже атаковали систему энергоснабжения в регионе.

Ситуация в Крыму для его жителей стала резко ухудшаться в последние недели, когда Украина нарастила удары беспилотниками по «ближнему тылу» — зоне в несколько десятков километров от линии фронта. В этой зоне находятся трассы, которые через оккупированные территории Херсонской и Донецкой областей соединяют полуостров с Россией. Беспилотники атакуют в том числе грузовики, доставляющие товары на полуостров — в первую очередь, бензин.

На протяжении нескольких недель топливо в Крыму продавали по талонам, а с 21 июня продажу бензина на заправках остановили полностью — теперь его могут приобрести только государственные службы.

Сегодня власти Крыма заявили, что разрешают ввозить через Крымский мост до 200 литров топлива на один легковой автомобиль. Раньше максимальной нормой было 100 литров — ограничения вводились из опасений ударов ВСУ по транспорту, которые могли бы привести к взрывам и повреждению моста.

Российские власти также пытаются переложить на отельеров ответственность за наличие топлива у приезжающих в регион туристов. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Георгия Мохова, гостиницы в Феодосии, Евпатории и Ялте получили распоряжение информировать новых постояльцев о необходимости иметь запас топлива в канистрах и предусмотреть условия для его безопасного хранения.

В Минобороны Украины, в свою очередь, вчера заявили, что «закрывают пляжный сезон в Крыму», напомнив, что только за последние дни на полуострове была атакована нефтебаза, газовые компрессорные станции, радиолокационные станции и комплексы ПВО. «Прогноз для туристов неблагоприятный», — сказали в украинском военном ведомстве.

Военное руководство Украины обещает усилить атаки. «Мы будем увеличивать количество наших пилотов на оперативной глубине и гораздо активнее уничтожать логистику противника. […] Перекроем врагу логистику так, что им будет очень тяжело», — заявил командующий Нацгвардией Александр Пивненко.

На фоне ухудшения ситуации в Крыму постпред Украины в ООН Андрей Мельник дал понять, что Украина может пересмотреть свой подход к завершению боевых действий. Он призвал Совбез ООН принять резолюцию о необходимости скорейшего прекращения огня по линии фронта, указав, что Украина уже сейчас рассматривает это как компромисс со своей стороны — а в ближайшем будущем готова «модифицировать свои подходы».

«Вам никогда не удастся удержать оккупированные земли. Никогда. Убирайтесь из Украины как можно быстрее», — заявил он, обращаясь к России.

Война в фотографиях. Дружковка

Дружковка — город в Краматорской агломерации, где до войны жили более 50 тысяч человек. Город находится менее чем в 15 километрах от линии фронта и постоянно подвергается обстрелам артиллерии и ударам дронов.

По состоянию на апрель 2026 года в городе оставались шесть тысяч жителей. Теперь, по мере приближения российской армии непосредственно к границам города, эвакуируются и они.

Сотрудник подразделения «Белый ангел», занимающегося эвакуацией жителей, осматривает дом в поисках людей. 22 июня 2026 года Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Пожар в жилом доме из-за попадания российского дрона. 22 июня 2026 года Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Пожарный отдыхает в подъезде жилого дома. 17 июня 2026 года Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images Diego Herrera Carcedo / Anadolu / Getty Images

Жители Дружковки в бронемашине, эвакуирующей их из города. 22 июня 2026 года. Anatolii Stepanov / Reuters / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

В этом письме есть мат.

Анонимный читатель (Балахна, Нижегородская область). Если описать одним словом все то, что происходит спустя тысячу пятьсот с чем-то дней полномасштабной войны, то на ум приходит только одно: заебало.

Заебало видеть ужасы войны. Казалось, за четыре года можно было бы и привыкнуть к фотографиям разрушений, жертв, обстрелов… Но нет: всякий раз — как ножом по сердцу. Я хорошо помню рассказы своей бабушки, которая ребенком пережила немецкую оккупацию в Беларуси, ее слова невольно сравниваешь с тем, как сейчас живут люди на линии фронта.

Заебало видеть каждую неделю в городских пабликах и на сайтах, как очередной «груз» с войны привезли. Город у нас маленький, похоронили уже человек 15, которых я знал лично. И каждый раз — одинаковая картина: пластмассовый веник, сухие слова военкома, что «погиб еще один герой», и воющая белугой родня.

Заебало молчание. В курилках и при личном общении все говорят, как достала война, что нечего было вообще лезть и подобное. Но говорят вполголоса, ведь надо делать вид, что жизнь идет своим чередом.

Заебало жить на пороховой бочке. Мой дом в 100 метрах от проходной оборонного завода, каждое сообщение о налете БПЛА или очередном прилете в области заставляет содрогнуться. Уже год как все свои документы я всегда держу при себе в сумке, и я не один такой.

Заебало лицемерие. «Антивоенная» оппозиция, которая дружно драпанула из страны, работает только на свои интересы. Они делают что угодно: отрабатывают гранты, срутся друг с другом и друг к дружке же ходят по кругу на интервью, пишут хуйню в интернете, создают дебильные баннеры с вешалками, митингуют там, где это можно… Но только не защищают интересы тех, кто остался в России. Мы здесь со своей бедой остались наедине, все больше нарастает ощущение, что россияне дома и в эмиграции — это два разных мира. Тем ценнее люди, которые действительно заняты делом, вам — низкий поклон.

Когда случилась перестройка и мы открылись миру, у меня было ощущение: сейчас нам плохо, но это временно, спала напряженность, мы перестали бояться третьей мировой (которой нас стращали всю школу) и впереди только светлое будущее. И уж точно не думал, что на старости лет эти страхи ко мне снова вернутся. И как же это все заебало.

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«Медуза»