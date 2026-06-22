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Украина

Украина будет расширять масштабы поражения целей на территории России и намерена увеличить дальность применения своих беспилотников до более чем трех тысяч километров от границ. Об этом в интервью ТСН для национального телемарафона заявил Владимир Зеленский.

«Россияне должны почувствовать: война должна вернуться в Россию, на территорию страны, начавшей агрессию, — сказал президент Украины. — Россияне каждый день по нам бьют, и мы каждый день будем отвечать. С каждым днем ​​будет наращивать ответы».

Зеленский отметил, что новые украинские дроны Fire Point уже атаковали НПЗ в Тюмени — по прямой это 2070 километров от границы, а в действительности маршрут беспилотников составил 2,5 тысячи километров. Власти Тюменской области подтверждали атаку на Тюменский (Антипинский) НПЗ 20 июня.

По словам президента, дроны Fire Point смогут поражать цели на расстоянии более трех тысяч километров (по прямой это расстояние до Красноярска).

«Мы будем действовать дальше, потому что знаем, где находятся все их военные заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и так далее. Нам нужно больше иметь средств для поражения целей на более дальние расстояния», — заявил Зеленский.

В ходе интервью украинский лидер также повторил угрозы в адрес Александра Лукашенко, потребовав от него убрать с территории Беларуси , которые корректируют российские атаки по Украине.

Зеленский подчеркнул, что прежде чем перейти к открытым угрозам, он предпринимал «непубличные шаги для деэскалации» и предупреждал Беларусь на уровне разведок и военных: «Заканчивайте помогать русским».

«История с ретрансляторами — не вчерашняя история. Это длительный процесс, за которым стоят жертвы исключительно со стороны Украины. Они координируются технически и способствуют нанесению более точных ударов российскими и иранскими дронами по украинскому населению», — сказал он.

Президент подчеркнул, что если Лукашенко не выключит эту технику, то тогда это сделает Украина. «Также мы даем сигнал: прекратите, пожалуйста, поставки топлива для российской армии. Здесь нет никаких угроз. Мы просто говорим, что мы видим это. Первые шаги всегда непубличны, а следующие шаги другие», — добавил Зеленский.

Война в фотографиях. Кронштадт

В Кронштадте установили бетонные укрытия, где местные жители могут спрятаться во время атак беспилотников. Белые блоки с надписями «Укрытие» расположены по четырем различным адресам, в том числе на центральной Якорной площади города рядом с Морским собором. Власти призвали горожан «не мусорить и использовать объекты по назначению».

Anatoly Maltsev / EPA / Scanpix / LETA

Anatoly Maltsev / EPA / Scanpix / LETA

Anatoly Maltsev / EPA / Scanpix / LETA

Anatoly Maltsev / EPA / Scanpix / LETA

Anatoly Maltsev / EPA / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Юрий (Москва). Моя прабабка ложилась во время воздушной тревоги в одну кровать с детьми, чтобы, если прилетит бомба, их убило сразу вместе. А после войны говорила: «А куда было уезжать? Я уже была в Москве»

Я коренной москвич. Даже среди коренных москвичей я единорог, моя семья живет в Москве девять поколений. Я знаю имя каждого своего предка за последние почти 200 лет. Я читал их дневники, воспоминания о них, видел фотографии. За эти девять поколений Россия нападала и защищалась, убивала и погибала сама, распадалась, собиралась, снова распадалась.

Народы, боготворившие русских, начинали нас ненавидеть меньше чем за год. Народы, ненавидевшие нас, становились союзниками за месяцы. А уж сколько раз предрекали полное разрушение России, говорили, что у России нет и не может быть никакого будущего, что читать эти статьи, смотреть четырехчасовые интервью про это сейчас просто-напросто смешно. Ведь я могу посмотреть на все это глазами своих предков. Они продолжали жить свои жизни. В моей семье нет ни одного эмигранта, ни одного человека, уехавшего из Москвы, а семья у меня немаленькая.

И я думаю так же. Я не поддерживал войну никогда, война это ад — была, есть и будет. Но я не уеду отсюда, даже если будут бомбить каждый день, даже если все будет гореть. И, побывав в огромном количестве стран и городов, я полностью поддерживаю слова прабабки: куда ж мне уезжать, я ведь уже в Москве.

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