Война 1579-й день. В Крыму после атак Украины полностью прекращают продажу бензина. В Севастополе отключают свет

«Медуза» с 24 февраля 2022 года в прямом эфире рассказывает о российско-украинской войне. Мы ежедневно публикуем ваши письма, потому что уверены: о войне нужно продолжать говорить. Поделитесь с нами мыслями о войне. Какие чувства вы испытываете? Как война влияет на вашу жизнь и ваше отношение к миру? Если у вас есть история, связанная с войной, — расскажите ее. Форма для обратной связи — в конце этой статьи. Обзор предыдущего дня можно прочитать тут.

В ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали Керченскую паромную переправу, а также морские порты Кавказ (он расположен с российской стороны) и Керчь. В результате атаки на паром «Панагия» погиб один человек и один пострадал, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. После атаки паромные перевозки остановлены. В оперштабе водителям большегрузных автомобилей посоветовали пользоваться трассой Р-280 через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

Керчь, 21 июня 2026 года Exilenova+

Керчь, 21 июня 2026 года Exilenova+

На Керченском полуострове (это восточная часть Крыма) в результате атаки украинских беспилотников погибли четыре человека и 28 получили ранения, сообщил назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов. Подробностей он не привел, при каких обстоятельствах и где именно погибли люди, неизвестно.

Жилой дом в Керчи на улице Кирова, 111, поврежденный в результате атаки беспилотников Exilenova+

В Севастополе один из беспилотников, подавленный силами радиоэлектронной борьбы, упал на крышу многоквартирного жилого дома в центре города, сообщил назначенный Россией губернатор Михиал Развожаев. Территорию оцепили, людей эвакуировали. Пострадавших нет, добавил Развожаев.

После атак часть Крыма оказалась обесточена из-за «технологических повреждений» в электросетях, сообщили в пресс-службе компании «Крымэнерго», добавив, что ведутся аварийно-восстановительные работы. Связаны ли повреждения с украинскими ударами, неизвестно.

Советник главы Крыма Олег Крючков попросил жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества: выключить кондиционеры и «избыточные электроприборы». В ряде населенных пунктов, включая Керчь, Феодосию, Бахчисарай, отключили воду в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях.

В Севастополе ввели график временного отключения электричества — как пояснил Михаил Развожаев, «для ликвидации перегруза электрических сетей» за пределами города. Спустя час он сообщил, что перегруз ликвидирован, в большинстве районов уже есть свет. Из графика отключений, опубликованного в канале компании «Севастопольэнерго», однако, следует, что по ряду адресов в дневное время электричества не будет с 22 по 26 июня.

Кроме того, с 9 утра 21 июня в Крыму на всех заправках остановили продажу бензина — как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам, которые ввели ранее (по ним можно было купить до 20 литров). Сергей Аксенов объявил, что топливо будут отпускать только государственным службам, которые «обеспечивают жизнедеятельность и безопасность республики Крым».

О последствиях атак из официальных сообщений российских властей практически ничего неизвестно. Украинские телеграм-каналы писали о пожарах в портах Кавказ и Керчь (менее чем в километре от Крымского моста), а также на территориях войсковых частей, ссылаясь на данные системы FIRMS (Fire Information for Resource Management System) и кадры очевидцев.

В Силах специальных операций ВСУ заявили, что в результате ночной атаки поражен нефтяной терминал в Керчи, который обеспечивает перевалку нефти между железной дорогой, резервуарами и танкерами, а также используется для того, чтобы заправлять суда и обеспечивать работу паромной переправы.

Владимир Зеленский написал, что поражения получили объекты с обеих сторон Крымского моста, которые обеспечивали морскую логистику нефти в Краснодарском крае, а также четыре радиолокационные станции из состава комплексов С-400 и два комплекса «Панцирь».

Война в фотографиях. Отдых в Крыму

Пляж в Судаке на юго-востоке Крыма, 19 июня 2026 года Maxim Churusov / TASS / Profimedia

Отдыхающие на пляже Ялты на южном берегу Крыма, 17 июня 2026 года Maxim Churusov / TASS / Profimedia

Ялта, 17 июня 2026 года Maxim Churusov / TASS / Profimedia

Керчь, 12 июня 2026 года Maxim Churusov / TASS / Profimedia

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Александр (Санкт-Петербург). В каждой капле крови, пролитой на этой войне, виноват Путин. И то, что делает Украина в последние месяцы, совершенно понятно с эмоциональной и экономической позиции. Но от этого эти действия не становятся лучше.

Без поддержки союзников Украина, к сожалению, не способна сопротивляться. А как долго союзники будут поддерживать то, что происходит? Ведь то, что сейчас делает Украина, — это ровно то же самое, что [делает] Россия. Да, с другой мотивацией и в других масштабах. Но так ли важен масштаб и мотивы, когда ты убиваешь гражданских и воруешь деньги у своего же народа. Так ли велика разница между запретом ЛГБТ и отменой Булгакова. Жванецкий, Булгаков и Гоголь останутся в мировой культуре — только украинцы добровольно от них отвернулись.

Горящие нефтеперерабатывающие заводы и дефицит топлива выглядят большой победой. Только Черное море у нас общее. А работают и гибнут на российских заводах такие же гражданские, какие гибнут в своих квартирах в Киеве и Одессе. Ни те, ни другие не выбирали себе такую судьбу. В итоге военные успехи обеих сторон стремятся к нулю. Только украинская власть стремительно теряет моральное превосходство. И будет очень грустно, если вместо мира мы скатимся к противостоянию двух озлобленных проворовавшихся элит.

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о чем мы писали накануне

Война 1578-й день. Облавы в Пензенской области. Правозащитники говорят о десятках задержанных (и уже отправленных на войну). Власти утверждают, что никаких рейдов нет, а все видео о них — постановочные

о чем мы писали накануне

Война 1578-й день. Облавы в Пензенской области. Правозащитники говорят о десятках задержанных (и уже отправленных на войну). Власти утверждают, что никаких рейдов нет, а все видео о них — постановочные

«Медуза»