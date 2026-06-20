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Россия

В ходе массовых облав, которые проводят военкоматы в Пензе и других городах области, задержаны десятки мужчин, рассказал «Медузе» представитель проекта «Идите лесом» Иван Чувиляев.

В телеграм-канале «Идите лесом» говорится, что по состоянию на вечер 19 июня правозащитники получили 16 обращений о задержаниях мужчин в Пензенской области, которых принуждали к заключению контракта с Минобороны и отправке на войну.

По оценке Чувиляева, местные власти пытались заставить подписать контакт «как минимум сотню» человек. «Сколько народу намотали на контракт, сколько до сих пор находится в полиции, — к сожалению, все это мы узнаем только спустя время, когда к нам придут родственники: плакать, что близкого человека отправили на фронт», — заявил он в интервью «Медузе».

Свидетельства о совместных рейдах силовиков и военкомов в Пензе и соседних городах начали появляться 17-18 июня. Правозащитники заявляют, что в первую очередь полиция задерживает людей из социально незащищенных групп — тех, у кого есть проблемы с законом или деньгами. Например, это мужчины, имеющие непогашенные судимости и задолженности, или те, кого поймали за мелкое правонарушение (например, нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения). Задержанных отвозили в полицию или военкомат. Там от них требовали подписать военный контакт. По неподтвержденным данным, к некоторым задержанным применяли насилие.

Проект «Идите лесом» сообщил, что в ряде случаев мужчин удавалось освободить без последствий, когда в дело вмешивались их родственники и адвокаты. Однако других действительно отправили на войну.

Накануне по соцсетям широко разошлось видео, снятое возле военкомата Октябрьского и Железнодорожного районов Пензы. На нем женщины преграждают путь микроавтобусу, в котором под конвоем военных сидят их родственники. Всего в автобусе были 18 задержанных мужчин, выяснило «Агентство». «Медиазона» поговорила с одной из участниц видео. Та рассказала, что задержанных мужчин избивали в военкомате и заставили подписать контракты. Ее мужа уже доставили в воинскую часть в аннексированном Мариуполе.

«Идите лесом»

Другая женщина рассказала в беседе с «Север.Реалии», что ее сына задержали без документов и отправили на войну. «За час ему оформили все документы — от паспорта до военного билета. Настоящие документы остались дома, а его сейчас отправляют в Украину. Он сумел дозвониться и тихо сказал: „Меня увозят в Украину“. Было слышно, что он уже смирился. Я кричала: „Зачем ты подписал?“ Он ответил: „Пришлось“. Я уверена, что его избили. Он не собирался идти на войну», — рассказала она.

Массовые рейды силовиков также проходят в соседних с Пензой городах Каменке, Заречном и Кузнецке. По свидетельству местного правозащитника, они начались еще в конце мая, а отдельные случаи фиксировались с апреля.

«В июне все это вышло на какой-то запредельный уровень. Еще в конце мая ко мне ежедневно обращались десятки жен, матерей, сестер и дочерей задержанных. Сейчас счет идет уже на сотни сообщений. Я просто не успеваю разбирать все жалобы и вникать в каждую историю», — заявил «Север.Реалиям» правозащитник.

Еще одно видео, запечатлевшее облавы, сняли в Кузнецке. На нем мужчина на инвалидной коляске ругается матом на сотрудников военного патруля, проводящих задержания. «Вы матерям потом что скажете? Они пацанов молодых забирают. Если некому заступиться, я заступлюсь, без ног заступлюсь», — кричит он. Когда мужчину начинает снимать на видео один из военных, тот едет за ним на коляске с ножом в руке.

«Важные истории» выяснили личность мужчины на инвалидной коляске. Он оказался бывшим участником войны в Украине. Также он был пять раз судим за избиения и кражи, последний раз — в январе 2026 года.

Власти Пензенской области отрицают, что проводят массовые облавы мужчин с целью отправки их на войну. В пресс-службе губернатора заявили, что все видео, которые распространяются по соцсетям, постановочные и это «масштабная провокация ».

То же самое сказал военный комиссар Пензенской области Андрей Сурков. «Если вы смотрели хорошо видео, там мужики, которых взяли, посадили, которых отправляли, они сидят и улыбаются над этой комедией, которую вы там проводили», — заявил он в беседе с «Медиазоной».

Сурков добавил, что знает «фамилии, [тех] кто это постановочное видео сделал», и обвинил авторов ролика в попытке компрометации армии и совершении диверсии против российских властей.

Представители МВД по Пензенской области назвали облавы «плановыми мероприятиями». «В ходе мониторинга сети Интернет выявлены публикации, что полицейские совместно с сотрудниками других ведомств якобы проводят массовые рейды в городе Пензе, задерживают мужчин и заставляют их подписывать контракты с Минобороны России. Сведения, содержащиеся в данных публикациях, не соответствуют действительности», — говорится в заявлении полиции.

Силовики утверждают, что просто оказывали содействие Следственному комитету «в проведении рейдовых мероприятий по установлению лиц, получивших гражданство РФ и не вставших своевременно на воинский учет». «Данные рейды носят плановый характер и периодически проводятся на территории региона», — добавили в МВД.

Информации о массовых облавах в других регионах России не поступало. В Украине в последние годы широко распространена практика, когда сотрудники ТЦК (аналог военкоматов) насильно задерживают военнообязанных в общественных местах. Она получила название «бусификация».

Как защититься от облав

В Пензе массовые облавы — мужчин везут в военкоматы и принуждают подписать контракт с Минобороны Кого именно задерживают? И как себя защитить? 3 карточки

Война в фотографиях. Харьков

В ночь на 20 июня российские войска нанесли удар авиабомбами по Холодногорскому району Харькова. По данным местных властей, поврежден двухэтажный жилой дом. Пострадали девять человек, в том числе шестилетний ребенок. Из-под завалов достали тело погибшего местного жителя.

Жительница Харькова со спасенной из-под завалов кошкой Andrii Marienko / AP / Scanpix / LETA

Спасатели извлекают раненого человека из-под обломков многоквартирного дома в Харькове Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Житель разрушенного дома в Харькове, спасенный из-под завалов Sofiia Gatilova / Reuters / Scanpix / LETA

Жители Харькова возле своего дома, разрушенного в результате российского удара

Попугай, спасенный из-под завалов жилого дома в Харькове Sergey Bobok / AFP / Scanpix / LETA

Спасатели несут тело погибшего в результате российского обстрела в Харькове Andrii Marienko / AP / Scanpix / LETA

Война глазами читателей «Медузы»

Читатели «Медузы» живут в разных странах и по-разному относятся к войне. Мы публикуем ваши письма, чтобы увидеть это событие вашими глазами. Наши редакторы стараются представить все точки зрения, даже если они не совпадают с позицией редакции. Однако мы в соответствии с кодексом «Медузы» не публикуем сообщения, в которых содержится «язык ненависти», оправдывается убийство мирных людей, выражается прямая поддержка агрессивной войны.

Лиза (Московская область). Война… В начале, мне как и всем, казалось что это не касается меня.

Мне 24, в прошлом месяце на войне погиб мой отчим, мой младший брат остался без единственного друга, опоры, а главное — отца. Слезы моего младшего брата — колоссальная боль, он так мечтал чтобы папа вернулся и летом они поехали на рыбалку с лодкой, а что теперь? Еще один травмированный человек… Я буду стараться стать брату поддержкой, но это ничего не изменит.

Всю неделю я просыпаюсь от звуков работы ПВО, мы живем в постоянном стрессе, продажи антидепрессантов в топ-1.

Только вот уже четвертый год я не могу понять и ответить на вопрос: зачем это все начали, почему? Зачем нам чужие территории, если у нас дальше МКАДа трущобы и гетто?

Можем ли мы что-то поменять? Не думаю, мы настолько устали и настолько нас запугали, что мы просто уже не имеем силы своего мнения и слова. Внутри пустота, даже уже нет надежды… И так забавно, что люди действительно хотели что-то поменять, голосуя например за Бориса Надеждина, стоя в огромных очередях — толку ноль.

Все куплено, и мы просто пешки.

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Война 1577-й день. Причиной взрыва на Московском НПЗ (того самого, когда в воздух взлетела крышка резервуара), вероятно, стала российская ракета

О чем мы писали накануне

Война 1577-й день. Причиной взрыва на Московском НПЗ (того самого, когда в воздух взлетела крышка резервуара), вероятно, стала российская ракета