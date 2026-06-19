Вы видели ролик из Пензы, на котором плачущие женщины пытаются отбить мужчин, попавших под облаву военкомата? «Медиазона» поговорила с одной из его участниц «Грузили их как зеков!»

Телеканал «Экспресс»

19 июня стало известно, что в Пензе проходят массовые облавы военкоматов: мужчин хватают на улицах и в транспорте, заставляют подписывать контракт и увозят в зону боевых действий. СМИ пишут, что облавы вызвали панику в городе. МВД и военком Пензы отрицают, что они вообще проводятся. Тем временем в соцсетях распространилось видео, снятое возле одного из военкоматов Пензы. На нем показан микроавтобус, в котором сидят военные и мужчины в гражданском. Вокруг микроавтобуса собрались женщины, они рыдают, проклинают военных и пытаются помешать микроавтобусу уехать. «Медиазона» поговорила с одной из участниц этого видео. Ее муж был в том микроавтобусе. Сейчас он уже в Мариуполе.

Тамара (имя изменено) живет в одном из городов Пензенской области. Утром 16 июня ее муж хотел поехать к своим пожилым родителям. На остановке его задержали люди, вышедшие из машины с надписью «ФССП» (Федеральная служба судебных приставов). По словам Тамары, они не представились и повезли ее мужа в местный офис ФССП, чтобы проверить, есть ли у него долги.

Когда выяснилось, что долгов нет, приставы вызвали такси и повезли мужчину в Пензу. По дороге он смог позвонить жене. «Я говорю: „Куда тебя везут? Дай кому-нибудь трубку!“ Естественно, никто из них у него трубку не берет. Говорят: „Для выяснения личности“. У него ни паспорта с собой не было, ничего. Я говорю: „На каком основании у нас приставы выясняют личность? Они тебя в полицию должны тогда везти! Ты понял, что происходит?“ Он такой: „Я понял, что происходит“», — рассказала Тамара.

Муж успел сообщить ей, что в Пензе его привезли к зданию военкомата, после чего связь с ним пропала. Туда приехали брат, крестник и сын Тамары, но на входе, по ее словам, их остановили «два лба». Через пару часов к военкомату приехала и сама Тамара, но ее тоже не пропустили внутрь. Кроме нее, туда съехались и родственники других задержанных.

«Одного из Каменки прямо дома сцапали — его жена была на работе, а он с ребенком дома. Все это прямо на глазах ребенка и происходило. Другой, из Кузнецка, пошел в паспортный стол прописываться, ему сказали идти в администрацию „поставить штамп“. Он пришел — его взяли под белы рученьки и увезли», — пересказала женщина истории других задержанных.

Мужа она увидела только поздним вечером. Он рассказал, что его избили и заставили подписать контракт на участие в войне. А кроме того, . Тамара не заметила следов избиения, но увидела, что муж был очень напуган: «У него глаза такие были… Я его никогда таким не видела!»

Ближе к полуночи задержанных мужчин вывели на улицу под конвоем и посадили в белый микроавтобус. Его окружили их близкие. «Грузили их как зеков! Мы встали [возле микроавтобуса], говорим им: „Мы не пустим!“» — вспоминает Тамара. Кто-то вызвал военную полицию, но полицейские, приехав и поговорив с мужчинами, заявили, что те подписали контракты добровольно.

Через пару часов задержанных вывели из микроавтобуса. Семьям заявили, что они останутся в военкомате до утра. Но жены быстро поняли, что их обманули: задержанных вывели через другой вход и увезли. Вечером 18 июня муж Тамары позвонил ей и сказал, что он уже в аннексированном Мариуполе. «Сказал: „Нас уже одели, обули“… Номер военной части продиктовал и номер жетона», — со слезами рассказала женщина.