«Поголовно всех винтят» В Пензе военкоматы проводят облавы. Жители города говорят, что «началась паника»

В Пензе проходят массовые облавы на мужчин с участием сотрудников военкоматов, сообщают телеграм-канал «Говорит НеМосква» и проект «Идите лесом» со ссылкой на своих подписчиков.

«Стояли гаишники, люди в балаклавах и сотрудники военкомата. Проверяли на воинский учет и искали призывников-бегунков. Вопросы были прежде всего к тем, кто когда-то получал повестку, но так и не явился в военкомат. Задерживали их или нет — не знаю. Лично задержаний не видел», — рассказал один из читателей «Говорит НеМосква».

По словам еще одного собеседника канала, в городе начинается паника, жители предупреждают друг друга об облавах.

В городе только и разговоров, что про облавы. Местные СМИ молчат. Все друг другу звонят, предупреждают, чтобы не отпускали мужиков на улицу. Кассирша в торговом центре при мне кричала какому-то парню, который там же работает, чтобы сидел внутри и не выходил на улицу курить, потому что там караулят [из военкомата]. Не знаю, насколько это правда. Но паника началась.

Жительница Пензы рассказала «Идите лесом», что в городе «поголовно всех винтят, останавливают машины, общественный транспорт». По ее словам, задержанных мужчин «увозят подписывать контракт».

Судя по сообщениям в соцсетях и телеграм-каналах, облавы проходили в разных районах Пензы, а также в нескольких районных центрах - Каменке и Кузнецке.

В соцсетях появилось видео, на котором женщины после облавы пытаются отбить мужчин у военкомата. «Медиазона» пишет, что ролик снят у здания военкомата Октябрьского и Железнодорожного районов Пензы, видео было опубликовано во «ВКонтакте» 17 июня. «Не дают даже пять минут [чтобы попрощаться], почему вы не даете?» — кричит одна из женщин. Автор видео обращается к мужчинам, находящимся в микроавтобусе: «Ребят, скажите, все добровольно подписали контракт?» Другая женщина кричит: «Вас заставили, скажите?» В какой-то момент микроавтобус пытается уехать, но его окружают женщины.

Утром 18 июня пресс-служба Росгвардии по Пензенской области отчиталась, что провела «межведомственный рейд по выявлению граждан, не вставших на воинский учет». В ведомстве заявили, что организовали проверочные пункты «на ключевых транспортных артериях города», у водителей «тщательно проверялись документы, а также наличие и действительность военных билетов или приписных свидетельств». Всего Росгвардия проверила 80 водителей, девять из них, имеющих гражданство РФ, не встали на воинский учет. Им, как утверждается, вручили официальные повестки.

Местное издание «Столица 58» сообщило, что в правительстве Пензенской области отрицают информацию о массовых облавах на мужчин. При этом источник издания в правительстве сам ссылается на источники, «близкие к силовым структурам». «Информация о масштабных проверках в городе не находит подтверждения. Все подразделения несут службу в штатном режиме. Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и ориентироваться на сообщения от официальных органов», — сказал собеседник издания.

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