Украинские дроны атаковали НПЗ в Тюмени (это почти 2000 километров от границы)

Украинские беспилотники днем 20 июня атаковали Тюменский (Антипинский) НПЗ. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

По словам чиновника, атака была «отражена». В результате никто не пострадал, сотрудники предприятия были эвакуированы.

Телеграм-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что в микрорайоне Антипино, где находится НПЗ, были слышны не менее двух взрывов.

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко подтвердил, что целью атаки в Тюмени был именно местный НПЗ.

Это как минимум вторая атака украинских БПЛА на Тюмень, о которой стало известно. Первая произошла в октябре 2025 года.

Тюменский НПЗ — крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод в России. Его производственная мощность — 7,5 миллиона тонн нефти в год.

В начале июня на НПЗ в Тюмени произошел сильный пожар. Власти отдельно подчеркивали, что это не атака беспилотников.

Тюмень находится почти в двух тысячах километров от границы РФ и Украины.

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