На НПЗ в Тюмени произошел пожар. Власти подчеркивают: это не атака беспилотника
Источник: Правительство Тюменской области
На Антипинском нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени произошел пожар.
В правительстве региона заявили, что загорелась одна из установок систем очистки. Причиной этого назвали «нарушение технологического процесса».
Власти отдельно подчеркнули, что распространившаяся информация о том, что огонь возник из-за атаки беспилотника, не соответствует действительности.
Антипинский НПЗ — крупнейший независимый нефтеперерабатывающий завод в России. Его производственная мощность — 7,5 миллиона тонн нефти в год.
Тюмень находится примерно в двух тысячах километров от российско-украинской границы. В октябре 2025 года ее атаковали беспилотники.
В последние месяцы украинские дроны регулярно атакуют НПЗ на территории России вплоть до Урала.