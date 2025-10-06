Беспилотники впервые атаковали Тюмень. Город расположен в двух тысячах километров от границы с Украиной

Три беспилотника были обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино в Тюмени. Об этом сообщило в телеграме правительство Тюменской области.

Информация о БПЛА поступила в экстренные службы вечером 6 октября. Специалисты выехали на место и предотвратили детонацию дронов. Взрывов и пожара не было, пострадавших тоже, окрестные предприятия не прекращали свою работу, утверждает областное правительство.

Издание Daily Storm отмечает, что это первое сообщение об атаке дронов в Тюмени. Областные власти не уточнили, были ли дроны украинскими. Расстояние до Тюмени от границы с Украиной превышает две тысячи километров.

Украинский OSINT-проект Exilenova+ утверждает, что в результате атаки дронов на Тюмень получил повреждения некий НПЗ. Вблизи микрорайона Антипино расположен Тюменский нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании «Русинвест».

Украина с лета регулярно атакует НПЗ в разных регионах России. На этом фоне в РФ развивается топливный кризис: цены на бензин в августе и сентябре били рекорды, сотни заправок перестали работать, в некоторых регионах была ограничена продажа бензина или введен потолок цены на него. На федеральном уровне экспорт топлива за границу остановлен как минимум до конца 2025 года.

Читайте также

Топливный кризис в России разрастается: все больше АЗС закрываются, а в отдельных регионах вводят потолок цен на бензин и дизель. Справятся ли власти? 6 карточек