Более 600 беспилотников Украины атаковали Россию за одну ночь

Вооруженные силы Украины нанесли массированный удар по регионам России в ночь на 26 июня.

Одной из главных целей ВСУ стала Тульская область. Как сообщает телеграм-канал Astra, в городе Новомосковске атакован химкомбинат «Азот» и местная ГРЭС, там произошли пожары.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что за ночь в регионе сбили 157 беспилотников. По его словам, есть повреждения на промышленном предприятии в Новомосковске. Кроме того, в Щекинском районе поврежден частный жилой дом, в результате чего ранена женщина.

Другой целью Украины стала Москва. Как сообщил мэр города Сергей Собянин, над Москвой и областью за ночь сбили как минимум 47 БПЛА. Экстренные службы работают на местах падения обломков, сообщили местные власти. Где именно упали обломки, не уточняется.

Министерство обороны РФ сообщило, что в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 660 украинских беспилотников над 12 регионами России, аннексированным Крымом и над акваториями Черного и Азовского морей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 25 июня, что утвердил для Службы безопасности Украины «40-дневную операцию влияния» на Россию «с целью добиться прекращения войны». Что он имел в виду, неясно.

В последние недели Украина усилила атаки на Россию, в том числе под удар все чаще попадают нефтяные объекты, из-за чего в стране начался топливный кризис.

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