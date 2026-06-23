Трамп призвал Зеленского действовать «более смело». Он не верит, что Путин «что-то сделает без давления»
Президент США Дональд Трамп в частном порядке призвал Владимира Зеленского действовать «более смело» в отношении России, пишет Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
По его словам, Трамп говорит, что на самом деле «не верит в то, что [Владимир] Путин станет что-либо делать без давления».
Американские чиновники напрямую не подтвердили, что Трамп поддерживает украинские дальнобойные удары по России, но отметили, что президент США «верит в мир через силу».
По данным источника «РБК-Украина», Трамп считает, что именно военное давление Украины приводит Россию к тому, чтобы «реальная дипломатия» стала вообще возможна.
По словам двух источников Financial Times, во время последнего обсуждения на саммите G7, прошедшего в середине июня, Трамп был «чрезвычайно впечатлен и воодушевлен» украинской кампанией дальнобойных ударов по целям в глубине России. Он сказал Зеленскому, что его впечатлили последние успехи Вооруженных сил Украины.
На том же саммите Трамп также согласился на усиление санкций против российского энергетического сектора, пишет FT.