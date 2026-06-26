Крымский мост закрыли на шесть часов. В очереди встали почти три тысячи автомобилей

Очереди из автомобилей возникли на въезде на Крымский мост, который связывает континентальную Россию и аннексированный Крым, сообщил телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» утром 26 июня.

По состоянию на 10:00 мск, в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани стояли 980 транспортных средств, со стороны Керчи — 1780. Время ожидания на досмотр составляет три-четыре часа.

Крупная очередь начала формироваться ночью, когда Крымский мост временно закрыли — переправа не работала с полуночи до шести утра. Мост закрывали на фоне атаки украинских беспилотников на Крым в ночь на 26 июня.

В предыдущие дни у моста также возникали многокилометровые пробки, причем в основном в очередях стояли транспортные средства, которые покидали Крым.

В последние дни в аннексированных Крыму и Севастополе возникли перебои (1, 2) с электроснабжением из-за ударов Украины. С конца мая в Крыму продолжается топливный кризис, на полуострове остановлена продажа топлива. На этом фоне в Крыму до конца лета остановили прием в детские лагеря.

Движение по Крымскому мосту регулярно останавливают, но на несколько часов его закрывают редко. Обычно причины закрытия не называют, при этом предполагается, что это происходит во время атак на мост.

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что еще происходит в крыму

«Ощущение, что мы живем на затерянном острове» Из-за атак ВСУ на трассу, ведущую в Крым, полуостров столкнулся с топливным кризисом. Жители часами стоят в очередях у АЗС, талонов на бензин не достать