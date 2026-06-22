В Крыму приостановили прием детей в лагеря

В детском лагере «Артек» в аннексированном Крыму отменили ближайшие смены, говорится в телеграм-канале Ксении Собчак «Кровавая барыня». Она ссылается на сообщения родителей детей в соцсетях.

Обновление. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 22 июня по 1 сентября запрещается бронировать места и принимать детские группы в лагерях на полуострове. «Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», — заявил Аксенов.

По словам родителей, автобус с детьми, который направлялся в лагерь, развернули в Керчь без объяснения причин. «Сегодня должен был быть заезд смены, без объяснения причин „Артек“ отказался принимать часть детей, дети вынуждены ночевать в Керчи, в каком-то колледже», — рассказала мать одного из детей.

Канал пишет, что до некоторых сопровождающих и организаторов «была доведена информация о возможном развороте части детских групп и возвращении их к местам проживания».

Мать еще одного из детей сообщила, что ее сын должен был отправиться в лагерь «Арт-квест» в Крыму, но им сообщили, что лагерь тоже не примет смену. При этом некоторые родители утверждают, что их дети успели заехать на смену и уже находятся на территории лагеря.

Советник главы Крыма Олег Крючков не стал подтверждать или опровергать эту информацию.

«Коллеги задают вопросы по детским лагерям и „Артеку“ в частности. Предлагаю дождаться утра. Всем станет все понятно. Обстановка на полуострове непростая и меры принимаются соответствующие», — написал он в своем телеграм-канале в ночь на 22 июня.

С конца мая в Крыму продолжается топливный кризис — из-за того, что дроны ВСУ атакуют бензовозы и другие грузовые автомобили, снабжающие полуостров по трассе Р-280 «Новороссия».

В ночь на 21 июня после украинской атаки часть Крыма оказалась обесточена из-за «технологических повреждений» в электросетях. Власти попросили жителей полуострова на время ликвидации аварии в энергосистеме ограничить потребление электричества. В Севастополе ввели график временного отключения электричества.

Читайте также

Война 1579-й день. В Крыму после атак Украины полностью прекращают продажу бензина. В Севастополе отключают свет

Читайте также

Война 1579-й день. В Крыму после атак Украины полностью прекращают продажу бензина. В Севастополе отключают свет