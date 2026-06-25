В Севастополе отключили свет

Назначенный Россией глава аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил утром 25 июня, что в городе ввели «режим временного ограничения электроснабжения». По его словам, «отключения будут производиться точечно и по необходимости». При этом точного почасового графика отключений пока нет.

Развожаев заявил, что необходимо ликвидировать перегрузку электрических сетей за пределами Севастополя, «чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме».

«По возможности постарайтесь сейчас снизить нагрузку на сеть и не использовать мощные электроприборы», — обратился Развожаев к жителям города.

Подачу электричества в Севастополе ограничили на следующий день после того, как Украина атаковала дронами главную электроподстанцию в городе. В течение 24 июня в некоторых районах Севастополя не было света. В ночь на 25 июня Развожаев отчитался, что подачу электричества возобновили.

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