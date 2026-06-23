Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной «на базе стамбульских договоренностей» 2022 года

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной «на базе стамбульских договоренностей».

«Россия, как уже не раз говорилось, готова к мирным переговорам с Украиной, готова на базе договоренностей, которые достигнуты были еще в Стамбуле [весной 2022 года] и, напомню, были парафированы тогда украинской делегацией, значит, все их устраивало», — сказал Путин.

Переговоры в Стамбуле проходили в первые месяцы войны в 2022 году. По их итогам был выработан проект мирного договора, предусматривавший отказ Украины от вступления в НАТО и ограничение численности ее армии в обмен на гарантии безопасности (этот проект утек в прессу два года спустя). Крым де-факто оставался российским, а судьба оккупированных частей Донбасса, как предусматривал документ, должна была решиться позже на переговорах Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Переговоры в Стамбуле в 2022 году проходили до того, как Россия объявила об аннексии четырех украинских регионов и вписала их в свою Конституцию. Несмотря на это, российские официальные лица (в том числе сам Путин еще в 2024 году и позже) говорили о том, что Москва готова вести диалог «на базе стамбульских договоренностей».

В последний год Москва требовала от Киева вести переговоры «на базе Анкориджа», имея в виду встречу Путина с Дональдом Трампом на Аляске. В Москве ту встречу трактовали как де-факто согласие США на то, что РФ получит целиком территории всех оккупированных регионов — даже те их части, которые российская армия не контролирует.

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