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Вечером 28 июня Кремль выпустил 25-минутное «интервью» Владимира Путина пропагандисту Павлу Зарубину, во время которого президент говорил по телесуфлеру. Путин заявил, что дефицит топлива в России «не критический», а бороться с ним власти намерены наращивая средства ПВО. Также он сообщил, что Украина выступила с новым мирным мирным предложением — обе стороны прекращают удары вглубь территорий, — но Кремль его уже отверг. Вот основные тезисы его выступления.

О топливном кризисе

Президент РФ признал, что удары по объектам инфраструктуры «создают проблемы». «Мы сейчас наблюдаем определенный дефицит, но не критический», — заявил он. Первое, что, по мнению Путина, нужно сделать для борьбы с нехваткой топлива, — это «быстро и существенно нарастить производство наиболее востребованных средств ПВО».

Также, считает он, следует «быстрее выходить из ремонтов» нефтеперерабатывающих заводов и обеспечить «необходимый объем импорта» топлива.

Топливный кризис в России

Москвичи по часу стоят в очередях за бензином. Фотографии Открытую АЗС еще нужно поискать. Заправщики запрещают съемку: «Это спецобъект!»

Топливный кризис в России

Москвичи по часу стоят в очередях за бензином. Фотографии Открытую АЗС еще нужно поискать. Заправщики запрещают съемку: «Это спецобъект!»

«Ущерб есть, — подчеркнул он. — Но все поврежденные объекты довольно быстро восстанавливаются, и возникающие проблемы критического характера не носят».

Все у нас работает стабильно и с большим запасом прочности.

Президент РФ также заявил, что «будут наращиваться и по земле, и по морю» поставки топлива в Крым, где еще в мае возник дефицит бензина из-за ударов ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», через которую идет снабжение аннексированного полуострова. Как именно это произойдет, Путин не уточнил, но выразил уверенность в том, что «эта задача будет решена».

Что происходит в Крыму

«Это не закончится завтра. Это не закончится через неделю» Украина пытается отрезать Крым от России. Вот что там происходит. Репортаж «Медузы»

Что происходит в Крыму

«Это не закончится завтра. Это не закончится через неделю» Украина пытается отрезать Крым от России. Вот что там происходит. Репортаж «Медузы»

По мнению Путина, удары ВСУ по нефтеперерабатывающей инфраструктуре — «часть информационной операции», цель которой — «породить у нас неуверенность в себе, в наших силах, а еще лучше — довести до раскола в российском обществе».

Мы не дадим им такого шанса.

«Все удары, куда бы они ни наносились по нашей инфраструктуре, абсолютно не влияют на положение на фронте, на линии боевого соприкосновения», — добавил он.

О новом мирном предложении Украины

Путин сообщил, что власти Украины предлагали России «прекращение ударов вглубь территорий с обеих сторон». Это предложение в Кремле не приняли, заявил он. «Наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные и, прямо скажем, разрушительные, приводят к действительно серьезным последствиям», — подчеркнул Путин.

Кроме того, сообщил президент РФ, Украина предлагала ограничить боевые действия территориями Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, а на всех остальных территориях боевые действия прекратить. И это предложение Россия принять отказалась.

«Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», — заявил Путин.

В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит.

Далее значительную часть выступления Путин посвятил тому, как, по имеющимся у него данным, выглядит ситуация на фронте. Издание Faridaily отмечает, Путин явно читал с суфлера, вероятно, из-за обилия топонимов, он смотрел не на Зарубина, а в сторону, и щурился.

Карта боев от «Медузы»

Российская армия приблизилась к главному оплоту украинской обороны в Донбассе. Сдержат ли этот натиск ВСУ? Карта боев на 25 июня

Карта боев от «Медузы»

Российская армия приблизилась к главному оплоту украинской обороны в Донбассе. Сдержат ли этот натиск ВСУ? Карта боев на 25 июня

О «духе Анкориджа» и Трампе

На саммите в Анкоридже, подтвердил Путин, действительно не было достигнуто договоренностей.

«Дух Анкориджа» не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей.

Тем не менее, сказал Путин, обсуждались «компромиссы и определенные возможности» завершения войны.

Что это за «дух Анкориджа»

Лавров, Песков, а вслед за ними и пропаганда постоянно твердят про «дух Анкориджа» — будто это реальный и что-то объясняющий дипломатический термин «Медуза» рассказывает, зачем он нужен и как его понимать

Что это за «дух Анкориджа»

Лавров, Песков, а вслед за ними и пропаганда постоянно твердят про «дух Анкориджа» — будто это реальный и что-то объясняющий дипломатический термин «Медуза» рассказывает, зачем он нужен и как его понимать

Несколько дней назад госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время саммита на Аляске обсуждались лишь предложения о завершении войны России с Украиной, но никаких соглашений достигнуто не было. Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, настаивает на том, что если США выдвинули предложения по урегулированию, а Россия с ними согласилась, то нельзя говорить, «что соглашения не было».

Путин также прокомментировал сообщения западных СМИ, что европейским лидерам удалось убедить президента США Дональда Трампа изменить мнение по поводу расклада сил в войне России с Украиной.

Сомневаюсь, что это возможно. Трамп — это зрелый политик, более чем зрелый и опытный уже политик.

«Мы люди, мы все слушаем наших и оппонентов, и союзников, прислушиваемся и можем как-то корректировать свою точку зрения. Но так, чтобы совсем уж переубедить. Во всяком случае, мне об этом пока ничего не известно, я об этом ничего не знаю», — заявил Путин.