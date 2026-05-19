Reuters: около 200 российских военнослужащих тайно прошли обучение в Китае. Это первый известный случай с начала войны

Около 200 российских военнослужащих в конце 2025 года прошли обучение в Китае в рамках непубличного соглашения между двумя странами. Об этом пишет Reuters со ссылкой на соответствующие документы и источники в трех европейских разведках.

Обучение российских военных проходило на объектах в Пекине и Нанкине — курсы были посвящены применению дронов, а также использованию взрывчатки, мин и средств радиоэлектронной борьбы.

По словам источников Reuters в разведках, китайские военные как минимум с 2024 года приезжают на обучение в Россию, однако об обучении россиян в Китае ранее известно не было.

Европейские источники также заявили агентству, что как минимум некоторые из военнослужащих, прошедших обучение в Китае, позже принимали участие в операциях с применением дронов в Крыму и Запорожской области.

Власти Китая с начала российско-украинской войны последовательно заявляют о своей нейтральной позиции. При этом Пекин продолжает поставлять в Россию товары двойного назначения, которые потом используются в военной промышленности.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле обвинил Китай в поставке оружия в Россию. Он сослался на «информацию от СБУ». Каких-либо доказательств Зеленский не предоставил.