Китай остается главным поставщиком аккумуляторов и двигателей для дронов в Россию и Иран. Такие поставки перестали скрывать

Малоизвестные компании из Китая открыто поставляют России и Ирану товары двойного назначения, такие как двигатели и аккумуляторы, которые могут быть использованы при производстве ударных беспилотников типа «Шахед», сообщила газета The Wall Street Journal.

Согласно данным китайской таможни, местные компании отправили в Россию и Иран сотни контейнеров с товарами двойного назначения, включая оптоволоконные кабели, аккумуляторы, чипы, гироскопы, а также двигатели Limbach L550.

Экспорт оптоволоконных кабелей из Китая резко вырос осенью 2024 года, вскоре после того, как Вооруженные РФ успешно использовали беспилотники на оптоволокне при освобождении Курской области России. Поставки выросли еще заметнее после того, как в апреле 2025 года Украина нанесла удар по единственному в России оптоволоконному заводу в Саранске.

Экспорт литий-ионных аккумуляторов в Россию вырос после того, как в стране нарастили производство дронов на аккумуляторах. С тех пор поставки остаются на высоком уровне.

Иран нарастил закупку аккумуляторов и оптоволоконных кабелей в июле и августе 2025 года, сразу после 12-дневной войны Ирана с Израилем.

Раньше китайские экспортеры специально неверно маркировали товары двойного назначения, чтобы обойти санкции США и стран Европы, но, по словам бывших высокопоставленных чиновников американского Минфина и аналитиков по вооружениям, теперь поставщики этого не делают.

Кроме того, если раньше Китай только переправлял компоненты, купленные в США и Европе, то теперь часто детали производят в самом Китае, зачастую на небольших заводах, которым не страшны санкции. По словам собеседников WSJ, Россия и Иран все чаще закупают компоненты для дронов непосредственно в Китае, а не в странах-посредниках.

МИД Китая заявил в комментарии The Wall Street Journal, что Пекин последовательно ограничивает экспорт товаров двойного назначения «в соответствии со своими законами и нормативными актами, а также международными обязательствами».