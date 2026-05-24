Макрон созвонился с Лукашенко впервые за четыре года

Александр Лукашенко поговорил по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Разговор, как утверждается, прошел по инициативе французской стороны. Макрон и Лукашенко обсудили «региональные проблемы и взаимоотношения Беларуси с ЕС и Францией в частности».

Источники французского телеканала TF1/LCI подтвердили, что разговор был. По их словам, Макрон, в частности, «подчеркнул риски для Беларуси, связанные с возможным втягиванием в агрессивную войну России против Украины». «Он также призвал Александра Лукашенко предпринять необходимые шаги для улучшения отношений между Беларусью и Европой», — сказал источник.

В последний раз Макрон говорил с Лукашенко 26 февраля 2022 года — через несколько дней после начала российского вторжения в Украину. Тогда президент Франции написал, что «попросил Александра Лукашенко обеспечить вывод российских войск с территории его страны» — и что Беларусь не должна становиться «фактическим пособником России в войне против Украины».

Сегодняшний звонок состоялся после того, как Россия нанесла удар «Орешником» по территории Украины. Макрон заявил, что Франция «осуждает эту атаку и применение баллистической ракеты „Орешник“, что прежде всего свидетельствует о попытке дальнейшей эскалации и тупике агрессивной войны».

После прихода Дональда Трампа на второй президентский срок отношения с США у Беларуси начали налаживаться, однако с Европой они по-прежнему остаются напряженными, а европейские санкции продолжают действовать, хотя Вашингтон снимает с Минска ограничения. Источники Bloomberg говорили, что США давят на Украину и просят Киев убедить европейские страны ослабить ограничения на импорт калийных удобрений из Беларуси.

«Я сказал ему: „Европейцы — кучка ссыкунов". И с этого момента он был у меня в кармане» Спецпосланник Трампа Джон Коул — о переговорах с Лукашенко

