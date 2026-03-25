Джо Коул и Александр Лукашенко во время встречи в Минске. 19 марта 2026 года Пресс-служба президента Беларуси / AFP / Scanpix / LETA

После возвращения в Белый дом Дональда Трампа США начали восстанавливать отношения с Александром Лукашенко. В 2025 году американцам удалось договориться об освобождении многих заключенных, в том числе нескольких лидеров оппозиции — Марии Колесниковой, Виктора Бабарико, Сергея Тихановского. Еще 250 человек были освобождены в марте 2026 года. В ответ США постепенно снимают с Беларуси и ее руководства санкции. Со стороны администрации Белого дома переговоры с Лукашенко ведет спецпредставитель Трампа Джон Коул. Белорусское издание «Зеркало» 25 марта написало, что за несколько дней до последнего визита в Минск Коул во время выступления в Институте Маккейна в Аризоне подробно рассказал, как наладил контакт с Лукашенко. Вот что он говорил.

О назначении спецпосланником

Я был заместителем Кита Келлога, когда он был спецпосланником по делам Украины и России. Мне позвонили и спросили, поеду ли я в Беларусь. Я спрашиваю: «А где эта Беларусь? И когда мне ехать?» Мне ответили, что завтра — и я поехал.

О первой встрече с Лукашенко

Он очень много говорит. Многие из этих ребят, которые у власти по 30 лет, любят поговорить. Меня предупредили в Госдепартаменте, что он любит поболтать и посмеяться — ну, я подстроился. Он начал жаловаться на европейцев. Я извиняюсь, что это грубо, но в ответ я сказал ему: «Да они кучка ссыкунов». С этого момента он был у меня в кармане. Он ругался матом — я ругался в ответ. И мы отлично поладили.

О застолье

На первой встрече был двухчасовой обед. Конечно, на столе была водка. Лукашенко поднял тост за Трампа — ребята из Госдепа сделали мне знак, что я должен выпить за него в ответ. И тут начались эти бесконечные тосты, а мне нельзя было напиваться. Я следил за ним и, когда он на меня не смотрел, просто выливал водку на пол. В итоге я выпил только две рюмки.

О Трампе

Как-то мы ужинали с Трампом, и я рассказал ему о моих беседах с Лукашенко. Он сразу сказал: «Я хочу поговорить с этим парнем, достань мне номер». Через два дня мы связались с Лукашенко прямо с борта номер один, когда Трамп летел в Анкоридж на встречу с Путиным. У них состоялся отличный разговор, они стали лучшими приятелями. Это очень, очень помогло — я вернулся в Беларусь и освободил еще 52 человек. Это фирменный стиль Трампа: никаких предварительных условий, просто сесть за стол переговоров. Если согласовывать условия, можно будет спорить лет шесть. Поэтому вы просто садитесь и говорите. Именно это я и делаю.

Об освобождении заключенных

Мы приехали из Литвы в Беларусь, заехали в лес. Подъехал фургон, внутри 14 человек, все сидят, съежившись. Я открыл дверь, сказал по-английски: «Вы свободны». Никакой реакции, хотя многие из них знали английский, они думали, что это ловушка. Потом я узнал, что они думали: их везут на расстрел. Тогда я сказал: «Я нахожусь здесь по поручению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Вы действительно свободны». Только тогда они подняли головы. Выражения их лиц были бесценны.

О белорусской оппозиции

Я много общаюсь с оппозицией, у нас хорошие отношения. Я понимаю, что они хотят выходить, кричать и возмущаться, рассказывать, какой Лукашенко плохой. Но я прошу их держать это на определенном уровне, поскольку в Беларуси остались еще 800-900 политзаключенных. Если они его слишком разозлят, все развалится. Они это понимают.