За неполный год президентства Дональду Трампу и его администрации удалось договориться с Александром Лукашенко об освобождении более чем 250 заключенных, в том числе лидеров белорусской оппозиции Сергея Тихановского, Алеся Беляцкого, Виктора Бабарико и Марии Колесниковой. В обмен США понемногу ослабляют санкции против Беларуси. Главное действующее лицо на этом направлении американской дипломатии — спецпосланник Трампа Джон Коул. Как пишет The Wall Street Journal, он сумел наладить личные отношения с Лукашенко — вплоть до того, что советует ему средства для похудения. А Лукашенко теперь помогает Трампу наладить диалог с Путиным.

Юрист Джон Коул — давний знакомый Дональда Трампа. В 2021 году, когда Трамп судился с Facebook из-за блокировки своего аккаунта, Коул представлял его интересы. Уже в начале 2025 года, вскоре после вступления Трампа в должность президента, компания урегулировала иск, заплатив Трампу больше 20 миллионов долларов.

Весной 2025 года, когда Коул был в Лондоне, ему неожиданно позвонили из Госдепартамента и попросили слетать в Беларусь и забрать Юрия Зенковича — адвоката и активиста, имеющего белорусское и американское гражданства. Его задержали в России еще в 2021 году, тайно вывезли в Беларусь — и там посадили на 11 лет по делу о подготовке госпереворота.

Александр Лукашенко освободил Зенкевича в качестве «жеста доброй воли» — для того, чтобы вступить в диалог с США о смягчении санкционного режима. Джон Коул вывез его из Беларуси. Потом, уже в США, он встретился с белорусским послом в ООН — и тот сообщил, что в первую очередь Лукашенко заинтересован в том, чтобы Boeing смог возобновить поставки в Беларусь запчастей для самолетов. В том числе для его личного лайнера — Boeing 767. Так Джон Коул стал еще одним спецпосланником Трампа.

В течение года Коулу доводилось рассказывать, как они с Лукашенко пили водку под драники и разговаривали матом. Переговоры касались запчастей для самолетов, а также санкций против ключевых предприятий белорусской промышленности, прежде всего, «Беларуськалия» — одного из крупнейших в мире производителей калийных удобрений и важнейшего источника валютной выручки для Беларуси.

Для администрации Трампа переговоры с Лукашенко были, во-первых, своего рода тренировкой: на нем опробовали методы переговоров и постепенного вывода страны из международной изоляции, которые потом могли бы пригодиться в отношении России. Коул тщательно выстраивал личные отношения с Лукашенко, отвергал принцип остракизма диктатора — и говорил, что это «по-трамповски»: «Какая, к чертям, разница, с кем ты разговариваешь — важно то, может ли он сделать то, что тебе нужно».

Коул несколько раз летал в Минск и договаривался об освобождении политзаключенных в обмен на ослабление санкций. А потом возвращался в США и подробно рассказывал обо всем Трампу. Тот его внимательно слушал и проявлял все больший интерес к Лукашенко, пишет The Wall Street Journal. В августе, отправляясь на саммит с Путиным на Аляске, он лично созвонился с Лукашенко на 10 минут.

Во время одного из обедов Лукашенко вдруг спросил у Коула: «Ты что, похудел?» Коул подтвердил: он принимал препарат Zepbound, и это помогло ему сбросить вес. Лукашенко живо заинтересовался.

Когда Коул сообщил об этом эпизоде Госдепартаменту и Белому дому, там всерьез стали продумывать способы предоставить Лукашенко доступ к Zepbound.

По данным The Wall Street Journal, Лукашенко через Коула теперь советует США, как вести себя с Путиным. А еще выражает готовность предоставить убежище Николасу Мадуро — венесуэльскому президенту, которого администрация Трампа собирается свергнуть, но не спешит делать это путем военного вторжения.

С момента возвращения Трампа в Белый дом Беларусь освободила больше 250 политзаключенных. В июне, в обмен на освобождение 14 человек, включая оппозиционного лидера Сергея Тихановского, США разрешили Boeing продавать белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» запчасти для самолетов. Отремонтировали и самолет Лукашенко.

13 декабря Лукашенко освободил 123 политзаключенных, включая Алеся Беляцкого (лауреата Нобелевской премии мира), Виктора Бабарико и Марию Колесникову. В обмен США сняли санкции с «Беларуськалия».

Администрация Трампа надеется, что, во-первых, это станет примером для Путина: Лукашенко пошел навстречу США — и получил значительные бонусы. А во-вторых, что Лукашенко теперь будет «говорить Путину правильные вещи» и может даже стать посредником в завершении российско-украинской войны.

Примечательно, что изоляция, в которой сейчас находится Лукашенко, — это во многом следствие политики Трампа в его первый президентский срок (2017–2021). Белорусского диктатора наказывали за жестокое подавление протестов 2020 года. В 2022-м российские войска вторглись в Украину в том числе с территории Беларуси. В 2023-м Россия разместила на территории Беларуси свое тактическое ядерное оружие, а в 2025-м — ракеты «Орешник».

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская так прокомментировала The Wall Street Journal новый дипломатический подход администрации Трампа к Лукашенко: «Чувства смешанные. Мне радостно за белорусских людей. Но, конечно, для Лукашенко освобождение людей имеет цену — и он готов ими торговать как можно дольше». Тихановская опасается, что Лукашенко продолжит сажать людей в тюрьму, чтобы потом «покупать» новые послабления.