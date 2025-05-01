В Беларуси освободили гражданина США. Это политзаключенный Юрий Зенкович, осужденный по делу о «покушении на Лукашенко»

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что власти Беларуси освободили несправедливо задержанного гражданина США. Имя освобожденного он не назвал.

Пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила РИА Новости, что по просьбе администрации президента США был освобожден Юрий Зенкович.

После освобождения группа американских чиновников доставила Зенковича в Литву, откуда он отправился в США. Спецпосланник президента США по делам заложников Адам Белер заявил CNN, что освобождение Зенковича было «проявлением готовности к дискуссии», а не обменом заключенными.

Зенкович — белорусский адвокат и оппозиционный деятель. В апреле 2021 года его задержали в Москве и тайно вывезли в Беларусь. В КГБ заявили, что Зенкович, а также белорусский политолог Александр Федута, глава оппозиционной партии «Белорусский народный фронт» Григорий Костусев «состояли в преступной группе», которая готовила покушение на Лукашенко и собиралась захватить власть.

В сентябре 2022-го белорусский суд приговорил Зенковича к 11 годам лишения свободы по делу «о попытке госпереворота», пишет «Зеркало». Позже адвокату вынесли еще два приговора — по статье об «оскорблении представителя власти» и за «злостное неповиновение администрации исправительного учреждения».

По данным организации Global Reach, которая выступала в защиту Зенковича, у него не было доступа к сотрудникам Госдепартамента до января 2025 года. Примерно в то же время Зенковича показали в эфире пропагандистского белорусского телеканала ОНТ.

Юрий Зенкович в начале 2000-х годов был активистом и состоял в оппозиционной партии «Белорусский народный фронт». Вскоре после этого он уехал в США и начал строить юридическую карьеру. Помимо белорусского, у него есть американское гражданство. В марте 2021 года Зенкович в фейсбуке призывал белорусов вступать в отряды «народной самообороны» для борьбы с режимом Александра Лукашенко.