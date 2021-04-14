Белорусского оппозиционера задержали в Москве и тайно вывезли в Минск. Это уже второй такой случай за последние несколько дней

В Москве задержали белорусского адвоката и оппозиционного деятеля Юрия Зенковича, после чего его тайно вывезли в Белоруссию. Об этом « » рассказала его жена Елена Денисовец.

По словам Денисовец, Зенковича схватили в гостинице Nordic Rooms, где он останавливался во время своей деловой поездки в Москву. Сотруднице отеля люди в штатском заявили, что они «забирают его, так как он подозревается в терроризме». После этого они зашли в номер Зенковича и забрали его вещи.

Задержание произошло 11 апреля, а 13 апреля с Денисовец связался государственный адвокат, который подтвердил, что Зенкович находится в Минске в СИЗО КГБ.

Зенкович в начале 2000-х годов был активистом и состоял в оппозиционной партии «Белорусский народный фронт». Вскоре после этого он уехал в США и начал строить юридическую карьеру. Помимо белорусского, у него есть американское гражданство.

В марте 2021 года Зенкович в фейсбуке призывал белоруссов вступать в отряды «народной самообороны» для борьбы с режимом Александра Лукашенко. Он также критиковал Светлану Тихановскую за ее желание вести переговоры с властями.

13 апреля КГБ Белоруссии объявил о задержании политолога Александра Федуты. Его также в последний раз видели в Москве: он приехал туда по работе и перестал выходить на связь. Как он оказался в Белоруссии, в КГБ не уточнили.