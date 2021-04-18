ФСБ РФ и КГБ Беларуси заявили о подготовке убийства Лукашенко и его семьи. Сам Лукашенко обвинил в причастности к заговору США

Белорусский политолог Александр Федута, глава оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев и живущий в США белорусский адвокат Юрий Зенкович, которых на этой неделе задержали в Беларуси и России, готовили покушение на Александра Лукашенко и его семью. Об этом заявил сам Лукашенко.

По его словам, за подготовкой покушения стояли спецслужбы США: «Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб — скорее всего, ЦРУ, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал. Мы обнаружили их желание явиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей».

«Но меня удивляет другое — почему американцы себя так ведут? Ведь задачу устранить президента — запомните — не может дать никто, кроме высшего политического руководства», — заявил Лукашенко в видео, которое опубликовала его пресс-служба в телеграм-канале «Пул Первого».

Глава КГБ Беларуси Иван Тертель в эфире белорусского телеканала ОНТ заявил, что Федута, Зенкович и Костусев состояли в преступной группе, участники которой разработали и начали реализовывать план «по физическому устранению президента Республики Беларусь и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти [в Беларуси] насильственным путем». По информации КГБ, переворот был намечен на лето 2021 года.

ФСБ РФ подтвердила информацию КГБ Беларуси и заявила, что участвовала в операции по задержанию Федуты и Зеньковича в Москве. По информации ФСБ, они прибыли в город после консультаций в США и Польше, чтобы встретиться с «оппозиционно настроенными генералами Вооруженных сил Беларуси». При этом, как утверждает ФСБ, переворот в Беларуси планировался не на лето, а на 9 мая.

Александр Федута в 1990-х годах был пресс-секретарем Александра Лукашенко, а в 2005-м стал автором его первой политической биографии. Позднее Федута перешел в оппозицию.

Зенкович в начале 2000-х годов состоял в оппозиционной партии БНФ (Белорусский народный фронт), а затем уехал в США и начал строить юридическую карьеру. Помимо белорусского, у него есть американское гражданство.

В марте 2021 года Зенкович в фейсбуке призывал белорусов вступать в отряды «народной самообороны» для борьбы с режимом Александра Лукашенко. Он также критиковал Светлану Тихановскую за ее желание вести переговоры с властями.