Meta согласилась выплатить Трампу 25 миллионов долларов в рамках иска о блокировке его аккаунтов после штурма Капитолия

Meta согласилась выплатить президенту США Дональду Трампу 25 миллионов долларов в рамках урегулирования иска 2021 года, который он подал из-за блокировки его аккаунтов в Facebook и Instagram, пишет The New York Times.

По данным NYT, примерно 22 миллиона долларов пойдут на финансирование президентской библиотеки Трампа, а оставшиеся три миллиона предназначены для компенсации судебных издержк Трампа и других, присоединившихся к иску. При этом правонарушений Meta в рамках иска не признает.

NYT отмечает, что согласие Meta на выплату «стало значительной уступкой со стороны крупной технологической компании и победой для Трампа, который ранее критиковал платформы социальных сетей за цензуру».

Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram были заблокированы 7 января 2021 года — на следующий день после штурма Капитолия. Основатель Meta Марк Цукерберг заявил, что платформы были использованы «для подстрекательства к насильственному восстанию против демократически избранного правительства». Летом этого же года Трамп подал в суд.

Разблокировали Трампа только в феврале 2023 года. До этого президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг пояснял, что блокировка будет отменена в связи с планами Трампа принять участие в президентских выборах 2024 года.

После победы Трампа на выборах Цукерберг встретился с избранным президентом в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде за ужином, хотя во время предвыборной кампании глава Meta отказался поддержать кого-либо из кандидатов. В декабре Meta пожертвовала один миллион долларов в инаугурационный фонд Трампа.

В четвертом квартале 2024 года год выручка Meta выросла на 21%, прибыль увеличилась на 49%. Во время телефонного разговора с инвесторами по поводу квартальных финансовых результатов основатель Meta Марк Цукерберг, как пишет NYT, похвалил администрацию Трампа за поддержку американских технологических компаний и «защиту наших ценностей». Он добавил: «Это будет важный год для переосмысления наших отношений с правительствами».

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