Meta восстановила аккаунты Дональда Трампа в Facebook и Instagram после двух лет блокировки

Компания Meta восстановила аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в своих социальных сетях Facebook и Instagram после двухлетней блокировки. Первым на это обратило внимание агентство Reuters.

В январе о планах восстановить аккаунты политика в фейсбуке и инстаграме сообщал президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг. Он пояснил, что блокировка будет отменена в связи с планами Трампа принять участие в президентских выборах 2024 года.

При этом Клегг отмечал, что за новое нарушения правил соцсетей бывшему президенту США будет грозить более серьезное наказание, чем остальным: если Трамп опубликует контент, нарушающий правила Meta, то соответствующий пост удалят, а сам аккаунт снова заблокируют на срок от месяца до двух лет.

Вернется ли Трамп в фейсбук и инстаграм, где у него 34 и 23 миллиона подписчиков, неизвестно. Ранее его аккаунт разблокировал твиттер, но пока политик ничего там не публиковал.

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Социальные сети заблокировали аккаунты Дональда Трампа после штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года. В частности, Meta заблокировала страницу бывшего президента после того, как он похвалил участников беспорядков в соцсетях компании.

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