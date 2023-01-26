Meta восстановит аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа

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Компания 25 января пообещала в течение следующих нескольких недель разблокировать аккаунты бывшего президента США Дональда Трампа в своих социальных сетях.

Президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг в специальном заявлении сообщил, что блокировка аккаунтов бывшего президента будет отменена в связи с планами Трампа принять участие в предстоящих президентских выборах.

«Общественность должна иметь возможность слышать, что говорят ее политики — хорошее, плохое и безобразное, — чтобы они [граждане] могли сделать осознанный выбор при голосовании», — говорится в заявлении компании.

Ник Клегг также подчеркнул, что бывший президент, в случае возвращения в и , должен будет соблюдать правила компании. За нарушение этих правил Трампу будет грозить более серьезное наказание, чем остальным: если бывший президент опубликует контент, нарушающий правила Meta, то соответствующий пост будет удален, а сам аккаунт будет снова заблокирован на срок от месяца до двух лет.

Социальные сети начали блокировать аккаунты Дональда Трампа после штурма Капитолия, который произошел 6 января 2021 года. По словам Ника Клегга, Meta заблокировала аккаунты бывшего президента после того, как он похвалил участников беспорядков в соцсетях компании. Блокировка аккаунтов Трампа продлилась почти два года. Вернется ли бывший президент в фейсбук и инстаграм, неизвестно. Ранее его аккаунт разблокировал твиттер, однако Трамп в эту соцсеть по состоянию на конец января 2023 года не вернулся.

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