Илон Маск отменил блокировку твиттера Дональда Трампа
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Новый владелец компании Twitter Илон Маск отменил решение о блокировке твиттера 45-го президента США Дональда Трампа и восстановил доступ к его аккаунту.
Об этом Маск сообщил по итогам опроса, проведенного в его аккаунте. 51,8% опрошенных выступили за то, чтобы восстановить страницу Трампа, еще 48,2% проголосовали против. В голосовании участвовали больше 15 миллионов пользователей.
Дональд Трамп заявил, что не заинтересован в том, чтобы возвращаться в Twitter, и намерен продолжать использовать свою соцсеть Truth Social, пишет Reuters.
В январе 2021 года Facebook, Instagram и Twitter заблокировали аккаунты Дональда Трампа после того, как его сторонники, не согласные с результатами выборов президента США, взяли штурмом здание конгресса, из-за чего погибли пять человек. Руководство соцсетей посчитало, что в своих сообщениях Трамп потворствовал погромщикам.
28 октября 2022 года богатейший человек на планете, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск закрыл сделку по приобретению Twitter за 44 миллиарда долларов.