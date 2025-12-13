Лукашенко помиловал более 120 осужденных. На свободу вышли Мария Колесникова, Виктор Бабарико и лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий Главное

Сергей Бобылев / ТАСС / Profimedia

Александр Лукашенко в рамках договоренностей с Дональдом Трампом и по его просьбе, «в связи с отменой незаконных санкций против калийной отрасли», помиловал 123 гражданина разных стран, которые были осуждены в Беларуси.

В числе освобожденных — лидер оппозиции Мария Колесникова, которая провела в заключении 1808 дней. Сестра Колесниковой Татьяна Хомич уже смогла поговорить с ней по телефону. В эфире «Еврорадио» она рассказала, что разговор был короткий, и ее сестра надеется вскоре всех увидеть. По информации газеты «Наша Ніва», Колесникову незадолго до освобождения перевели из колонии в следственный изолятор, чтобы она набрала вес перед освобождением и «выглядела более презентабельно». По словам белорусского политического активиста Ивана Кравцова, Колесникова выехала из Беларуси. Правозащитный центр «Вясна» пишет, что Колесникову вывезли в Украину.

Мария Колесникова во время предвыборной кампании 2020 года была координатором штаба Виктора Бабарико, который собирался баллотироваться в президенты. Ее арестовали в сентябре. До этого Колесникову попытались силой вывезти из Беларуси, но на границе она порвала свой паспорт. Позже ее приговорили к 11 годам заключения по делу о попытке «захвата власти». Практически все время, пока Колесникова была в колонии, ее семья и друзья ничего не знали о ней. В колонии ее изолировали не только от внешнего мира, но и от других заключенных. Отец Колесниковой смог навестить свою дочь лишь однажды — в тюремной больнице в конце 2022 года.

Вместе с Колесниковой освобожден и Виктор Бабарико — бывший глава Белгазпромбанка, который планировал баллотироваться в президенты в 2020 году и считался основным соперником Александра Лукашенко. Бабарико задержали еще в июне — до выборов, а затем отказали ему в регистрации в качестве кандидата. В июле 2021 года Верховный суд Беларуси приговорил Виктора Бабарико к 14 годам лишения свободы по обвинению в получении взятки в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Он свою вину не признал. Виктора Бабарико, по информации правозащитного центра «Вясна», также вывезли в Украину — и он уже встретился с Марией Колесниковой.

Также освобожден Алесь Беляцкий — председатель правозащитного центра «Вясна», лауреат Нобелевской премии мира 2022 года, которую он получил совместно с «Мемориалом» и украинским «Центром гражданских свобод».

Беляцкий был задержан в июле 2021 года. Сначала ему вместе с двумя его коллегами вменяли в вину уклонение от уплаты налогов, но позже это дело прекратили, а правозащитникам предъявили новое обвинение. По версии следствия, в 2016–2021 годах они перевезли из Литвы в Беларусь не меньше 201 тысячи евро и 54 тысяч долларов, а также финансировали протесты в Беларуси в 2020–2021 годах. В марте 2023 года суд приговорил Алеся Беляцкого к 10 годам колонии. Нобелевскую премию мира он получил уже находясь в заключении, но еще не будучи осужденным.

Кто еще освобожден:

Максим Знак — юрист и член предвыборного штаба Бабарико. Его приговорили к 10 годам тогда же, когда и Колесникову — в сентябре 2021-го.

Марина Золотова — главный редактор крупнейшего белорусского независимого портала TUT.BY. Ее задержали и в марте 2023 года и вместе с генеральным директором TUT.BY Людмилой Чекиной приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о разжигании вражды и призывах к действиям, направленным против нацбезопасности Беларуси.

Александр Федута — политолог и литературовед, а также (еще в 1990-х годах) бывший пресс-секретарь Лукашенко. Федуту задержали в Москве в апреле 2021 года, а в 2022-м приговорили к 10 годам заключения по делу о заговоре с целью захвата власти.

Валентин Стефанович и Владимир Лабкович — правозащитники и коллеги Алеся Беляцкого, получившие девять и семь лет соответственно.

В числе освобожденных есть пятеро украинцев, сообщил Владимир Зеленский. По его словам, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов доложил ему о деталях подготовки «специального мероприятия по освобождению находившихся в Беларуси гражданских».

По словам представителя офиса Светланы Тихановской Дениса Кучинского, все освобожденные находятся в безопасности и за переделами Беларуси.

Освобождение политзаключенных произошло во время визита спецпосланника Трампа по Беларуси Джона Коула в Минск. Незадолго до сообщений о помиловании Коул объявил о снятии санкций с белорусского калия. По его словам, общение на тему санкций будет продолжаться и дальше — вплоть до момента, «когда санкций не будет вообще».