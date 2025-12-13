Спецпосланник Трампа объявил о снятии санкций с белорусского калия

Спецпосланник США по Беларуси Джон Коул, который находится с визитом в Минске, объявил о снятии санкций с белорусского калия.

«В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас», — сказал Коул (цитата по БелТА).

По его словам, общение на тему санкций будет продолжаться и дальше — вплоть до момента, «когда санкций не будет вообще».

Накануне во Дворце независимости в Минске прошла встреча Александра Лукашенко с американской делегацией во главе с Коулом. Переговоры, как пишет БелТА, продолжились в субботу, 13 декабря.

В августе 2021 года, в годовщину президентских выборов в Беларуси, США ввели новые санкции, под которые попала в частности государственная компания «Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей калия. В декабре того же года санкции вступили в силу. Они коснулись также «Белорусской калийной компании», через которую «Беларуськалий» экспортировал удобрения.