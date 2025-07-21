«Я выпил две рюмки, меня не стошнило». Заместитель спецпосланника Трампа рассказал, как вел переговоры о политзаключенных с Лукашенко

Джон Коул, заместитель спецпосланника Дональда Трампа Кита Келлога, заявил, что пил водку с Александром Лукашенко, обсуждая освобождение белорусских политзаключенных. О подробностях переговоров с Лукашенко он рассказал в интервью Politico.

В конце апреля Коулу позвонили из Госдепартамента США и предложили приехать в Минск для встречи с Лукашенко. Он согласился и через несколько дней вместе с несколькими американскими дипломатами уже был в Беларуси. К тому моменту администрация Дональда Трампа в ходе переговоров с администрацией Лукашенко «была близка» к освобождению американского гражданина, находившегося в заключении в Беларуси, отмечает Politico.

Коул и дипломаты прибыли во Дворец Независимости в Минске. Заместителю Келлога было поручено познакомиться с Лукашенко, «очаровать его, пошутить с ним». По его словам, Лукашенко «действительно хочет улучшения отношений с США» и заинтересован в участии в переговорах об урегулировании российско-украинской войны.

В какой-то момент во время обеда на столе появилась водка бренда Лукашенко (речь про водку «Президент», отмечает «Зеркало»). Лукашенко предложил тост за Трампа, и Коул ответил тостом за Лукашенко.

«Я выпил две рюмки, меня не стошнило, но третью пить не стал», — рассказал Коул. После тосты произносили еще несколько раз, но о политике говорилось мало. «Было очень весело», — вспоминает Коул.

Спустя несколько часов белорусские власти передали США юриста Юрия Зенковича — гражданина Беларуси и США. В апреле 2021 года его задержали в Москве и тайно вывезли в Беларусь. В КГБ заявили, что Зенкович, а также белорусский политолог Александр Федута и глава оппозиционной партии «Белорусский народный фронт»» Григорий Костусев «состояли в преступной группе», которая якобы готовила покушение на Лукашенко и собиралась захватить власть. В сентябре 2022 года белорусский суд приговорил Зенковича к 11 годам лишения свободы по делу «о попытке госпереворота».

Politico отмечает, что закулисные переговоры США и администрации Лукашенко продолжились, в результате в июне на свободу вышли еще 14 человек, в том числе оппозиционер Сергей Тихановский — муж бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

«Этот эпизод [с обедом и водкой] позволяет увидеть крайне личный подход к внешней политике во время второго срока Трампа, в ходе которого президент привлек множество близких друзей и союзников в качестве своих посланников для реализации своей политики за рубежом», — приходит к выводу Politico.

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