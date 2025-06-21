Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский освобожден. В Вильнюсе его встретила жена и лидер оппозиции Светлана Тихановская Это произошло в день визита спецпосланника Трампа в Минск

Сергей Тихановский с женой Светланой вскоре после освобождения и приезда в Вильнюс Светлана Тихановская

В Беларуси освободили 14 политзаключенных, среди них — оппозиционер Сергей Тихановский, муж бывшего кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, сообщило издание «Наша Нiва».

Светлана Тихановская опубликовала в своем телеграм-канале видео, как она встречает мужа в Вильнюсе.

«Сергей на свободе. Рядом со мной и детьми. Случилось то, о чем наша семья мечтала эти 5 лет и ради чего мы все работали, с момента его задержания. Освобождение Сергея — это шаг к освобождению всех политзаключенных и всей Беларуси. Благодарим всех за колоссальную поддержку», — говорится в телеграм-канале Тихановской.

Известно, что также освобождены журналист Игорь Корней, бывшая преподавательница Минского государственного лингвистического университета Наталья Дулина, активист Акихиро Гаевский-Ханада, основательница сообщества белорусской диаспоры в Швеции, 68-летняя Галина Краснянская, а также осужденный по делу Кирилл Балахонов и бизнесмен Сергей Шелег, которого осудили за финансирование «террористической» деятельности.

Сергей Тихановский (в центре на заднем плане) и другие политзаключенные Радио Свобода

В публикации «Нашей Нiвы» говорится, что освобождение политзаключенных стало возможным в результате визита в Минск спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога. 21 июня Келлог встретился во Дворце независимости с Александром Лукашенко.

«Момент, который я особенно запомнил: это когда подъехал фургон с этими 14 людьми по одной из дорог, на которой мы их встретили. Я открыл дверь, и все они сидели с опущенными головами. Они не понимали, что происходит. И я сказал: „Вы свободны, вы свободны“. Некоторые из них говорили по-английски, поняли меня и передали остальным. И все изменилось. Они не знали, куда их везут — возможно, думали, что в какое-то ужасное место. Их привезли ко мне как настоящих заключенных — с руками за спиной. Но когда они услышали, что свободны, они были в восторге», — рассказал помощник Келлога Джон Коул, который также участвовал во встрече с Лукашенко. Он поблагодарил литовское правительство за сотрудничество и помощь, отметив, что освободить заключенных удалось благодаря «сильному руководству» Дональда Трампа.

Как уточнил позже советник Светланы Тихановской Денис Кучинский, пятеро из освобожденных — граждане Беларуси, еще один человек с двойным гражданством, а остальные — граждане других стран.

Это не первое освобождение политзаключенных в Беларуси за последнее время. Как напоминает издание «Зеркало», с июля 2024 по январь 2025 года прошло десять таких «волн» освобождений политзаключенных. Пресс-служба Лукашенко сообщала, что всего за последний год тот помиловал 293 человека. В мае 2025 года стало известно, что власти Беларуси выпустили на свободу еще 42 политзаключенных.

Сергей Тихановский — автор блога «Страна для жизни», который он начал вести на ютьюбе в 2019 году. В нем он критиковал белорусскую власть, записывал интервью с жителями небольших городов и оппозиционными активистами. На фоне популярности блога в 2020 году Тихановский объявил о намерении участвовать в выборах президента Беларуси, но ему отказали в регистрации. После этого на выборы выдвинулась его жена Светлана Тихановская, а Сергей стал главой ее инициативной группы.

29 мая 2020 года Тихановского задержали в Гродно. Позже Лукашенко заявил, что оппозиционера задержали по его «сигналу». «С помощью Майдана возникают беспорядки, вплоть до обращения к иностранному государству. Да, я дал сигнал с Тихановским. Я что-то не так делал? Я переживал за свою страну, за которую я пока еще отвечаю. И буду отвечать всегда — в любом качестве», — говорил он.

В августе 2020 года Тихановская приняла участие в выборах президента, став единым кандидатом от оппозиции. По версии белорусского ЦИК, она заняла второе место с результатом 10% голосов, уступив Александру Лукашенко, который набрал 80% голосов. Тогда же сообщалось о многочисленных фальсификациях на выборах. Тихановская не признала результаты выборов и под давлением белорусских властей покинула страну. В Беларуси несколько месяцев продолжались масштабные протесты против действующей власти, после которых начались репрессии в отношении противников Лукашенко.

Светлана Тихановская с фотографией своего мужа, Сергея Тихановского, во время выступления в Сенате парламента Чехии в Праге. 9 июня 2021 год Roman Vondorous / AFP / Scanpix / LETA

В декабре 2021 года Гомельский областной суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии усиленного режима по обвинению в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, препятствовании работе ЦИК и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. С марта 2023-го родственники не имели с Тихановским никакой связи и не могли узнать, что с ним.

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