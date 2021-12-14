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Sergei Grits / AP / Scanpix / LETA

Суд назначил 18 лет колонии усиленного режима Сергею Тихановскому — белорусскому блогеру, мужу Светланы Тихановской, которая участвовала в выборах президента Беларуси и стала лидером белорусской оппозиции. Об этом сообщает агентство «Белта».

Суд над Тихановским проходил в гомельском СИЗО в закрытом режиме. Вместе с ним судили еще пять человек — Артема Сакова, оператора ютьюб-канала Тихановского «Страна для жизни», и Дмитрия Попова, модератора соцсетей проекта (получили по 16 лет колонии усиленного режима), автора ютьюб-канала MozgON Владимира Цыгановича и автора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика (по 15 лет колонии усиленного режима), а также белорусского оппозиционного политика Николая Статкевича (14 лет колонии усиленного режима).

Кроме того, с обвиняемых взыскали материальный ущерб в размере более 2,5 миллиона белорусских рублей (72,5 миллиона российских рублей),

«Под вывеской „Страна для жизни“ перед белорусами пытались разыграть спектакль, как разгневанное большинство собирается взять власть. Как установило следствие — для этого использовались и методы психологической борьбы, и фальсификации, и подкуп активистов, и подготовка к уличной войне», — заявил Следственный комитет Беларуси после вынесения приговора.

Сергей Тихановский начал вести ютьюб-блог «Страна для жизни» в 2019 году. В нем он критиковал белорусскую власть, записывал интервью с жителями небольших городов и оппозиционными активистами. Блог стал популярен, и в 2020 году Тихановский объявил о намерении участвовать в выборах президента Беларуси. Ему отказали в регистрации. Вместо него кандидатом в президенты стала его жена Светлана Тихановская. Сергей возглавил ее инициативную группу. В конце мая 2020 года на пикете по сбору подписей он был задержан.

В августе 2020 года Тихановская приняла участие в выборах президента, став единым кандидатом от оппозиции. По версии белорусского ЦИК, она заняла второе место с результатом 10% голосов, уступив Александру Лукашенко, который набрал 80% голосов. Тихановская не признала этот результат. Через несколько дней после выборов она уехала в Литву под давлением белорусских властей. В Беларуси несколько месяцев продолжались беспрецедентно масштабные протесты против Лукашенко.

Тихановского обвинили в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, разжигании социальной розни «против представителей власти и правоохранительных органов», а также угрозах в адрес Лидии Ермошиной, которая тогда была председателем ЦИК. По версии следствия, именно Тихановский и люди, названные его подельниками, спровоцировали протесты после выборов.

Во время этих протестов, осенью 2020 года, Лукашенко приезжал в СИЗО к Тихановскому и другим политзаключенным, чтобы обсудить с ними изменения в Конституцию, которые он обещал внести. На следующий день двух участников встречи выпустили из СИЗО. Тихановского среди них не было — ему лишь позволили впервые за четыре месяца поговорить по телефону с женой. Во время разговора, фрагменты которого были опубликованы в телеграм-канале Тихановской, Сергей призвал Светлану «быть жестче».

Перед вынесением приговора мужу Тихановская заявила, что, по ее мнению, Сергея приговорят к более чем 15 годам лишения свободы. «Но дело не в цифре. Год, пять, 11, 20 — эти цифры не должны становиться реальными годами лишения свободы белорусов», — добавила она.

«Комментируя его так называемый „приговор“, я буду задавать себе только один вопрос: что я буду делать с этой новостью? А я буду продолжать защищать человека, которого люблю и который стал лидером для миллионов белорусов. Я буду пытаться делать что-то очень сложное, может быть, невозможное, чтобы приблизить тот момент, когда мы с ним увидимся в новой Беларуси. Я буду продолжать отправлять ему открытки и рисунки детей, чтобы, когда мы встретимся, сделать из этого памятный альбом», — заявила Тихановская.

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Ольга Корелина