В Беларуси впервые за 25 лет сменился глава ЦИК

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Новым руководителем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси стал Игорь Карпенко, ранее занимавший пост министра образования страны. Об этом сообщило белорусское государственное агентство «Белта».

Александр Лукашенко, назначая Карпенко главой ЦИК, назвал его опытным человеком и заявил, что ему предстоят «непростые времена».

«Начиная с референдума [по изменениям в Конституцию]… Затем нам предстоит впервые в истории в единый день голосования избрать наши советы и законодательный орган власти — парламент. Ну и, естественно, выборы президента: вроде бы и далеко они, но это не так далеко. И все будет зависеть от той ситуации, которая будет складываться в нашей стране», — заявил Лукашенко.

Карпенко сменил во главе ЦИК Беларуси Лидию Ермошину. Она вошла в состав комиссии в 1992 году, а в 1996-м возглавила ее. Ее предшественник Виктор Гончар — бывший соратник Лукашенко, перешедший в оппозицию, — был смещен с поста главы ЦИК по решению Лукашенко в обход парламента. Спустя три года он пропал без вести. Существуют свидетельства, что Гончара, как и нескольких других оппонентов Лукашенко, убили бойцы белорусского СОБРа.

Лидия Ермошина как руководитель ЦИК провела в Беларуси два референдума, которые расширили полномочия Лукашенко (в частности, он получил возможность баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз), и пять президентских выборов. Последние из них прошли в августе 2020 года и привели к самым массовым в истории Беларуси протестам против Лукашенко, который в очередной раз был объявлен лидером голосования.

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