«Тела мы закопали, а вещи сожгли» Бывший боец СОБРа рассказал Deutsche Welle о политических убийствах в Белоруссии

В 1999 году в Белоруссии пропали бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко, бывший глава Центризбиркома Виктор Гончар и поддерживавший оппозицию бизнесмен Анатолий Красовский. Расследование их исчезновения не дало результатов, их тела так и не были найдены. Впоследствии в прессе неоднократно появлялась информация о том, что Захаренко, Гончар и Красовский были убиты сотрудниками белорусского СОБРа под командованием подполковника Дмитрия Павличенко с ведома властей страны. Издание Deutsche Welle поговорило с бывшим бойцом этого отряда Юрием Гаравским — и он рассказал, как именно совершались убийства.

Об убийстве Захаренко 7 мая 1999 года

Мы следили за Захаренко полторы недели. Мы знали, что это не бандит, а оппозиционер, но вопросов не задавали. Нам был дан приказ — мы его исполняли. Мы следили за ним, не скрываясь, он сам это понимал. 7 мая Павличенко сказал, что надо задержать Захаренко и ликвидировать, тогда впервые прозвучала его фамилия. Нас было восемь человек, мы задержали его около дома, предъявили документы и потребовали проехать с нами. Он лишь сказал: «Сделайте так, чтобы не было больно». Мы поехали на стрельбище внутренних войск, там вытащили его из машины и положили на землю, Павличенко два раза в него выстрелил. Мы поехали в минский крематорий, выгрузили там тело. Через полчаса Павличенко вышел оттуда с черным полиэтиленовым пакетом и ушел с ним в сторону кладбища, которое расположено напротив. Перед смертью Захаренко никто не пытал. На следующий день наш отряд продолжил работу как обычно. Кто хотел, взял неделю отдыха.

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Об убийстве Гончара и Красовского 16 сентября 1999 года

Павличенко собрал нас за два или три дня до этого, сказал: «Надо будет двоих задержать и ликвидировать». В задержании участвовали восемь человек. Мы подъехали к бане в Минске, где находились Гончар и Красовский. Когда их джип выехал, мы перегородили дорогу, металлической цепью разбили стекло. Гончара и Красовского связали, надели мешки на головы и увезли на разных машинах. Мы приехали на законсервированную военную базу под Минском, около полосы препятствий вытащили их из машины, Павличенко застрелил обоих. Тела мы закопали, а вещи сожгли. Машину Красовского на следующий день раздавили БТРом и тоже закопали. Когда мы выезжали на захват, я даже не знал, кем были эти люди. Через три дня Павличенко дал нам всем по тысяче долларов и сказал: «Вот вам, ребята, за Гончара и Красовского».

Об исчезновении в июле 2000 года

Я не знаю, что случилось с Завадским, у меня был выходной, и я не могу точно сказать, наших ли рук это дело. Но в день его исчезновения мои ребята выходили на работу, а не должны были — по плану у них тоже был выходной. Их фамилии были отмечены в журнале учета — они мне сказали, что приходили в спортзал позаниматься, но я думаю, что они работали по Завадскому. не убивали Завадского. То, что они оказались за решеткой из-за этого убийства, для меня нонсенс.

О том, кому были выгодны убийства

По поводу Гончара Павличенко сказал мне, что «у него был стопроцентный компромат для отстранения Лукашенко», поэтому в верхах сказали, что его надо убрать. За что убили Завадского, к чему он был причастен, я вообще не понимаю.

О жизни после службы в СОБРе

Я уволился в 2003 году, потом занялся бизнесом. В 2007 году со мной случилось ДТП — но я полагаю, что это покушение: я 16 дней пролежал в коме. Я регулярно общался с бывшими сослуживцами, Павличенко звонил мне, поддерживал контакт. Думаю, что ему говорили следить за мной, потому что я — единственный человек, отколовшийся от этой структуры. Я давно хотел рассказать правду, но если бы я сделал это, находясь в Белоруссии, меня в тот же день закрыли бы и потом бы дали 25 лет ни за что. Сейчас я попросил убежища в Европе, но я не чувствую себя в безопасности, пока у власти находится Александр Лукашенко.

Пересказал Григорий Левченко