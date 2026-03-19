Журналистка телеканала «Белсат» Екатерина Андреева вышла на свободу, сообщает издание «Наша нiва».

Андрееву судили за стрим с митинга в Минске во время протестов 2020 года, позже ее дополнительно обвинили в измене государству. В заключении она провела пять с половиной лет.

По данным «Нашей нiвы», также среди политзаключенных, освобожденных 19 марта, блогер и общественный деятель Эдуард Пальчыс, правозащитница Настя Лойко, участники протестов Микита Залатарев, Сергей Маушук, Кирилл Казей, Михаил Кулешов и Денис Железко.

Утром 19 марта Александр Лукашенко провел в Минске встречу с американской делегацией во главе со спецпосланником президента США Джоном Коулом. Ранее такие же встречи проходили в сентябре и декабре 2025 года. После каждой из них Лукашенко освобождал политзаключенных.

Обновлено. Правозащитный центр «Весна» сообщает, что в общей сложности освобождены 250 белорусских политзаключенных: 15 из них депортированы в Литву, остальным позволили остаться на родине. США в свою очередь сняли санкции с «Белинвестбанка», Банка развития Беларуси и министерства финансов Беларуси, пишет пресс-служба Лукашенко со ссылкой на заявление спецпосланника США Джона Коула. Также из санкционных списков окончательно исключены Белорусская калийная компания и «Беларуськалий» (снятие санкций с белорусского калия Коул анонсировал еще в декабре 2025 года).

Читайте также

