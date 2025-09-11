Лукашенко освободил (и решил депортировать) 52 белорусских политзаключенных Среди них его непримиримый политический противник Николай Статкевич. Он отказался покидать Беларусь

В Беларуси вышли на свободу 52 политзаключенных. Среди них журналист и блогер , философ , анархист , активист , а также целая группа журналистов телеканала «Белсат» и . Белорусские СМИ и правозащитники уже назвали фамилии всех освобожденных, однако офис лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской заявил, что пока их личности не подтверждены окончательно.

Среди прочих на свободу вышел Николай Статкевич — один из самых непримиримых противников Александра Лукашенко. 69-летний Статкевич в оппозиции с 1990-х годов. Он был кандидатом в президенты на выборах 2010 года, а после них получил шесть лет по делу об организации протестов. Статкевич отказался писать прошение о помиловании, но Лукашенко досрочно освободил его в 2015-м в рамках «политической оттепели» в Беларуси. К президентским выборам 2020 года Статкевича не допустили, и он поддержал оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую. За несколько месяцев до голосования политика задержали и снова обвинили в организации протестов, на этот раз приговорив к 14 годам. Последние два с половиной года Статкевич содержался в так называемом режиме инкоммуникадо, то есть без связи с внешним миром.

Лукашенко решил депортировать освобожденных политзаключенных в Литву. Статкевич отказался уезжать. «Наша нива» сообщила, что он остался на нейтральной полосе на КПП «Каменный Лог», через который вывозили политзаключенных. «Белсат» добавил, что Беларусь не хотят покидать и некоторые другие освобожденные. Позднее в белорусских СМИ распространилось фото с камеры наблюдения на пограничном пункте «Каменный Лог», на котором видно Статкевича, сидящего на нейтральной полосе. Литовская телерадиокомпания LRT со ссылкой на пограничников Литвы через несколько часов после публикаций первых фото на границе сообщила, что один из белорусских политзаключенных покинул нейтральную зону и ушел обратно на территорию Беларуси. Вероятно, речь идет о Статкевиче, пишут белорусские издания «Наша Нiва» и «Зеркало». Другие политзаключенные, судя по всему, уже прошли границу с Литвой.

Об освобождении политзаключенных стало известно в день встречи Лукашенко с представителем Белого дома Джоном Коулом, в прошлом адвокатом Дональда Трампа, а теперь помощником его спецпредставителя по Украине Кита Келлога. На встрече с Коулом Лукашенко предложил «сделку» с участием белорусских политзаключенных («Если Дональд готов забрать [их] к себе, попробуем выработать глобальную сделку»), при этом отрицая само их существование («У нас статей таких [политических] нет в Уголовном кодексе»).

США снимут санкции с авиакомпании «Белавиа» и рассмотрят вопрос о возвращении своего посольства в Минск, заявил Коул после переговоров с Лукашенко. По его словам, США «очень хотят нормализовать» отношения с Беларусью и «готовы сделать все» для этого, а снятие санкций с «Белавиа» — это только начало. «Если мы придем к правильным решениям по остальным лицам, которые удерживаются [белорусским политзаключенным], я думаю, что мы сможем достичь очень многого на пути нормализации», — отметил Коул.

«Белавиа» снова будет летать на Запад? Как объясняют «Зеркало» и «Радио Свобода», несмотря на отмену санкций США, ограничения Евросоюза и Великобритании против «Белавиа» остаются в силе. Кроме того, даже до 2021 года, когда «Белавиа» попала под западные санкции, ее самолеты не летали в США, а американские авиакомпании не летали в Беларусь. При этом снятие санкций США, вероятно, снова позволит белорусскому авиаперевозчику напрямую закупать самолеты и комплектующие к ним на Западе, обновлять программное обеспечение и навигационные базы данных.

Политзаключенных выпустили через месяц после того, как Лукашенко — впервые за 31 год у власти (!) — созвонился с лидером США. Дональд Трамп позвонил ему 15 августа, по пути на Аляску, где потом встретился с Владимиром Путиным. По словам Трампа, они обсуждали эту встречу и освобождение политзаключенных. Для Лукашенко разговор с Трампом стал прорывом пятилетней дипломатической блокады со стороны западных стран — тем более, что президент США не только инициировал прямой диалог с ним, но назвал его «глубокоуважаемым президентом» (хотя США отказались признавать результаты последних президентских выборов в Беларуси).

За несколько недель до этого Лукашенко освободил одного из своих самых известных политических противников — . Он вышел на свободу в день встречи Лукашенко со спецпредставителем президента США по Украине Китом Келлогом, который, как сообщалось, приехал в Беларусь, чтобы установить дополнительные контакты по российско-украинской войне. По мнению аналитиков, Вашингтон налаживает отношения с Минском, потому что Лукашенко стремится представить себя как эффективного посредника при общении с Путиным и демонстрирует готовность идти на уступки в вопросе освобождения политзаключенных (что может подкрепить репутацию Трампа как защитника прав человека).

После протестов 2020 года число политзаключенных в Беларуси достигало полутора тысяч. Лукашенко начал постепенно освобождать их в 2024-м. Эксперты рассматривали это как попытку привлечь внимание Запада и добиться снятия санкций. С лета 2024 года Лукашенко помиловал больше 300 человек. Но среди них не было наиболее известных оппозиционеров (до Тихановского), а некоторым вышедшим на свободу и так оставались считаные недели до конца срока. Кроме того, в Беларуси до сих пор не прекратились репрессии из-за протестов 2020 года. Освобождая одних людей, Лукашенко заменял их другими — причем приговоров было больше, чем помилований. Только сегодня правозащитный центр «Вясна» объявил о восьми новых политзаключенных в Беларуси.

Лукашенко освободил крупнейшую «партию» политзаключенных. Но за решеткой остаются еще больше тысячи осужденных «за политику» белорусов. Среди них лидеры оппозиции 2020 года (Виктор Бабарико, Мария Колесникова, Максим Знак и другие), журналисты (главный редактор издания Tut.by Марина Золотова) и правозащитники (лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий). Людей, лишенных свободы по политическим мотивам, зачастую держат в тяжелых условиях, отказывая в свиданиях с близкими, нормальной еде и медицинской помощи, а также заводят на них новые уголовные дела, не позволяя выйти на свободу. С 2020 года в белорусских исправительных учреждениях умерли уже как минимум девять политзаключенных.

Фото на обложке: Michal Fludra / NurPhoto / Getty Images