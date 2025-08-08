«Белта» / Youtube

В журнале Time вышел большой материал Саймона Шустера об Александре Лукашенко и его роли в налаживании контактов между администрацией президента США Дональда Трампа и Россией. Шустер ездил в Минск, где взял интервью у Лукашенко — причем, по словам журналиста, представители Лукашенко за несколько месяцев до того сами вышли на него с таким предложением. Как пишет Шустер, Лукашенко с начала 2025 года вел конфиденциальные беседы с чиновниками администрации Трампа, предлагая свои услуги в качестве Путина. Он говорил о том, как надо вести переговоры с Кремлем, и уверял, что Путин готов к таким переговорам. «Медуза» пересказывает главное из публикации Time.

«Никаких соглашений за спиной России. Это табу»

Администрация Джо Байдена проводила политику максимальной изоляции режима Александра Лукашенко, чтобы наказать его за поддержку России в войне с Украиной. Таким образом США рассчитывали заставить его пересмотреть союзнические отношения с Москвой — но это привело к обратному эффекту: Беларусь стала еще сильнее зависеть от России.

Представители Дональда Трампа с самого начала решили действовать иначе: уже в конце 2024 года, когда избранный президент США еще не вступил в должность, заместитель помощника госсекретаря по Восточной Европе Кристофер Смит обратился в миссию Беларуси при ООН в Нью-Йорке, чтобы понять, может ли Минск помочь улучшить отношения США с Россией и способствовать прекращению войны.

Лукашенко воспользовался открывшейся ему возможностью. Чтобы привлечь внимание американцев, он первым сделал «жест доброй воли»: 26 января освободил гражданку США белорусского происхождения Анастасию Нуфер, задержанную при невыясненных обстоятельствах в декабре 2024-го. О ее освобождении лично объявил госсекретарь США Марко Рубио, который подчеркнул, что это было сделано благодаря «лидерству Дональда Трампа» — и что задержали американку, когда президентом был Джо Байден.

В середине февраля Смит лично приехал в Минск. Лукашенко предупредил его, что будет координировать свои действия с Владимиром Путиным на каждом этапе. «Мы можем говорить о России, о Путине, о войне и так далее, но принципиально мы не заключаем соглашений с американцами за спиной России. Это табу», — сказал он Шустеру.

США согласились на такие условия. Через два месяца в Беларусь прибыла более высокопоставленная делегация во главе с бывшим адвокатом Трампа Джоном Коулом. Обратно он улетел вместе с еще несколькими политзаключенными, один из которых — гражданин США. Объявляя об этом публично, Рубио опять подчеркнул заслуги Трампа: «Ни один президент не делал так много и так быстро для обеспечения безопасности американцев за рубежом».

Контакты Лукашенко с США достигли кульминации 20 июня. Тогда очередную делегацию возглавил спецпредставитель Трампа Кит Келлог, а Коул и Смит приехали в качестве его помощников. В Беларуси об этом визите рассказывали по государственному телевидению и преподносили его как важный дипломатический прорыв.

Однако сама встреча за закрытыми дверями проходила напряженно: Лукашенко критиковал Коула за то, что тот за несколько месяцев никак не повлиял на отношение Трампа к Украине и России, а Келлог занял жесткую позицию, заявив, что Беларуси нужно «сделать что-то очень серьезное», чтобы продемонстрировать добрые намерения.

Лукашенко, как пишет Шустер, «не разочаровал». На выезде из Беларуси американский кортеж встретился с фургоном КГБ: из него вывели 14 заключенных, включая Сергея Тихановского — одного из лидеров белорусской оппозиции.

Освобождение Сергея Тихановского Белорусский оппозиционер Сергей Тихановский освобожден. В Вильнюсе его встретила жена и лидер оппозиции Светлана Тихановская Это произошло в день визита спецпосланника Трампа в Минск

«Путин готов к переговорам. Но относитесь к нему с уважением»

Как отмечает Саймон Шустер, сначала для США было неясно, является ли Лукашенко посредником, действующим по собственной инициативе, или марионеткой Кремля. Коул позже рассказал журналисту, что, несмотря на сомнения, в США решили, что дополнительная возможность передать что-то Путину в любом случае будет ценной: «Он дружит с Путиным. Они регулярно общаются. И он предложил передавать Путину наши послания. Это канал связи, понятно? Это очень ценно».

Лукашенко рассказывал американцам, что Путин стремится к миру и готов пойти на уступки, но также хочет, чтобы США его уважали: «Путин готов к мирным переговорам. Просто относитесь к нему с уважением».

По мнению Лукашенко, тон и формат переговоров в случае с Путиным важны не меньше, чем их содержание. «Не диктуйте условия. Не стучите кулаками. Не оскорбляйте Путина», — сказал Лукашенко в интервью. По его словам, Трамп должен понимать, что Путин может «послать его к черту, если почувствует, что его не уважают».

«Во имя мира, возможно, стоит проявить немного хитрости и пойти на некоторые уступки. Даже если вы не понимаете Путина, относитесь к нему как к человеку», — так Лукашенко рассказывал в интервью о том, что он пытался донести до собеседников в США.

Путину, по утверждению Лукашенко, он регулярно передавал все запросы от американцев. «Я всегда делал это добросовестно. Иногда они спрашивали меня: „Не могли бы вы передать то-то и то-то?“ И я звонил ему каждые два-три дня, иногда на следующий день, и рассказывал ему об этом», — заявил он Шустеру.

«Зачем Зеленский разбудил спящего медведя?»

Лукашенко, как отмечает Шустер, «возлагает вину за развязывание войны на украинцев». «Зеленский понимал, что живет рядом с Россией, этим спящим медведем. Зачем он пошел и разбудил его?» — сказал он в интервью. В переговорах с американцами он тоже говорил, что это Украина виновата в ухудшении отношений России с США, и что, по крайней мере на начальном этапе, надо оставить Владимира Зеленского в стороне от переговоров между Трампом и Путиным.

В издательстве «Медуза» вышла книга Саймона Шустера «Шоумен: Владимир Зеленский и война в Украине». Вы можете купить ее в нашем «Магазе».

То же самое он говорил о Европе: «Если мы достигнем соглашения с американцами, у европейцев не будет другого выхода. Трамп прав в том, что заставляет Европу склониться».

Лукашенко, по его словам, отговорил Путина ехать на встречу с Зеленским в Турцию (в 2025 году там возобновились российско-украинские переговоры, которые не привели к значительным результатам, кроме обмена пленными). Когда Путин, размышляя, стоит ли это делать, обратился к Лукашенко, тот «настоятельно рекомендовал ему держаться подальше»: «Я сказал ему: тебе там нечего делать. Это выглядело как сплошное позерство. В политике так не делают».

В беседе с Шустером Лукашенко настаивал, что его роль заключалась лишь в том, чтобы найти способ для Трампа и Путина встретиться и договориться о том, как положить конец войне: «Теперь все в руках Дональда. И он может все испортить из-за своего характера. Все эти сроки и ультиматумы — это глупо. Это все эмоции. А в политике это недопустимо».

Шустер взял интервью у Лукашенко в конце июля. 6 августа спецпредставитель Трампа Стивен Уиткофф в очередной раз прилетел в Москву, после чего было объявлено, что в ближайшее время Трамп и Путин встретятся. Как пишет Шустер, оказалось, что Трампу, вероятно, не нужны были советы от Беларуси, чтобы договориться об этой встрече.

«Как бы Лукашенко ни хотел казаться честным посредником, в целом его послания и представителям Трампа, и мне сводились к излишне шумным разговорам об опасности жесткой игры с Путиным. Он хотел, чтобы мы все поверили, что США в отношениях с Кремлем следует придерживаться уважительного тона. Но Трамп уже пытался это делать в начале года. Это не приблизило Украину к миру», — заключает журналист.

Что Трамп предлагает Путину

Польские журналисты узнали, что именно Трамп предлагает Путину (это неподтвержденная информация) Прекращение огня. Фактическое признание российских завоеваний. Отмена санкций. Но США не гарантируют, что Украина не вступит в НАТО

